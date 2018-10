Trabajadores de Cultura no quieren irse a Tlaxcala

Plantón frente a la casa de transición

Cientos de trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Cultura (SC) instalaron un plantón afuera de la oficina en la colonia Roma del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, luego de protestar en contra de la iniciativa de trasladar dicha dependencia y sus empleados a Tlaxcala.

Hace dos semanas, de visita en esa entidad, el tabasqueño anunció que la SC sería la primera dependencia gubernamental en iniciar el proceso de descentralización.

Empleados del INBA, el INAH, Radio Educación, Indautor y las Direcciones Generales de Culturas Populares, Patrimonio Cultural y Bibliotecas, entre otras, reclamaron que, antes de cualquier mudanza, se les deben dar garantías laborales.

“A más de dos años de creación de esta Secretaría de Cultura, no tenemos condiciones generales de trabajo que definan cuál va a ser la relación entre las autoridades y los propios trabajadores”, planteó María de los Ángeles Medina, dirigente del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. “El Presidente electo y la próxima Secretaria de Cultura (Alejandra Frausto) han dicho que la cultura no va a ser un accesorio más en la cuarta transformación; los trabajadores no somos accesorios a los que puedan mandar a otra entidad sin siquiera plantear cuáles son nuestras necesidades, sin siquiera diseñar un plan de trabajo que diga cuál va a ser la política del próximo gobierno en el tema de cultura”.

Una comisión fue recibida por Leticia Ramírez, jefa de la Oficina de Atención Ciudadana del gobierno electo.

Entre sus demandas se encuentran el pago inmediato de los incrementos de las prestaciones de los trabajadores; basificación de los académicos del INBA; apertura inmediata del Teatro Julio Jiménez Rueda, y entrega inmediata de equipos y herramientas de trabajo en las zonas arqueológicas del INAH.

“Los trabajadores de la Secretaría de Cultura no nos negamos a trabajar, estamos por defender nuestra materia de trabajo, y se tiene que dar en condiciones dignas”, sostuvo Medina.

“Nosotros esperamos que las autoridades sean sensibles y realmente tengan la disposición para poder plantear y resolver cuáles son las problemáticas de este sector; muchos de los trabajadores aquí presentes tienen su vida, su patrimonio, a su familia en esta ciudad, y no podemos ni siquiera pensar que se puedan trasladar a otro Estado”.

Medina acusó al Gobierno saliente de no respetar los acuerdos trabajados desde la transformación del Conaculta en la SC y su desincorporación de la SEP.

Tras el encuentro con Ramírez, los dirigentes sindicales anunciaron la instalación del plantón -que no obstruye el tránsito-, en inconformidad por no haber sido recibidos por la propia Frausto y porque les indicaron que el Gobierno entrante no tiene aún la facultad de resolver sus demandas.

“Ellos afirman que aún no pueden tomar decisiones. La pregunta es ¿por qué decidieron, entonces, si aún no llegamos al 1 de diciembre, que esta Secretaría se va a Tlaxcala?”, cuestionó.