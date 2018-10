“Pacífico: Antojería del mar”, un pedazo de océano en la ciudad

La cadena de restaurantes ofrece lo mejor en pescados, mariscos, hamburguesas, bebidas en pecera y demás delicias

Arturo Arellano

“Pacífico: Antojería del mar” es una cadena de restaurantes, cuya misión es satisfacer a los más exigentes paladares a costos accesibles en un ambiente que te permita sentirte de vacaciones en la ciudad, por lo que sus sucursales están decoradas en temática de mar y sus menús se componen básicamente de mariscos y pescados, pero cocinados en platillos innovadores, creación de sus chefs de cabecera. Actualmente la empresa cuenta con tres restaurantes: Satélite, Coapa y Arboledas.

Durante una visita de DIARIO IMAGENa la sucursal Fuentes de Satélite, en la que fuimos atendidos por el chef Corporativo Ernesto Ángeles Castillo, fuimos testigos de sus altos estándares de calidad, tanto en la preparación de sus alimentos como en la atención al cliente.

El chef comentó “En ‘Pacífico’ buscamos crear una experiencia para tus cinco sentidos superando tus expectativas; lo logramos llevando al comensal a la mágica sensación de estar de vacaciones, a través de deliciosos antojitos del mar, bebidas innovadoras y música en tendencia. La idea es que la gente que nos visite tenga en su mesa siempre algo diferente que probar, por ello, nuestros platillos se sirven en platos con varias porciones, tenemos en nuestro menú: aguachiles, ceviches, caldos, cocteles, tostadas, tacos, costras y hasta hamburguesas, snacks y postres. Lo mismo tenemos alternativas para quienes no comen mariscos, ya que hemos encontrado personas que vienen por nuestras bebidas y por el ambiente, de modo que incluimos en nuestro menú una serie de platillos a base de arrachera”.

Sobre las bebidas refirió “tenemos la peculiaridad de servir nuestras bebidas en peceras, esta es una idea original de ‘Pacífico’, como un plus a la vista de nuestros visitantes, ya que seguimos la línea temática de los peces y el mar. La pecera Malibú es como el emblema de la casa, pues es la bebida tradicional creada por nuestro restaurante y por la que muchos nos visitan, se compone a base de vodka, malibú, fresa y carambolo. Entre otras ofrecemos también la pecera Golden Queen, preparada con vodka, jamaica, mango y limón; la pecera Bola Verde, que tiene licor de menta, tequila y toronja; pecera Poseidón, preparada con vodka, tequila, ron, ginebra, curazao azul y refresco de limón; además de una larga variedad de mojitos, como el Jack Mojito, Mango Mojito, Mojito Razz,entre otros. Por supuesto también se cuenta con las bebidas al gusto de cada comensal, así que pueden elegir entre nuestra lista de botellas y cocteles”.

Aclaró también por otra parte el conflicto en el que fueron involucrados por la difusión de mala información “Recientemente hubo un altercado en un restaurante llamado ‘Pacífico Terraza’, en el que se grabó a los dueños del lugar golpeando a un joven que vendía ‘marquesitas’, ese video se viralizó y cuando la gente buscaba el restaurante para hacer sus reclamos, nos encontraban a nosotros, pero no tenemos nada que ver con ese restaurante, nosotros somos ‘Pacífico: Antojería del mar’, hay una similitud en el nombre que nos afectó, pero si queremos aclarar que no somos nosotros”. Más adelante la directora general de “Pacífico: Antojería del mar, Natalia Marmolejo, señaló que “Ya se están tomando medidas legales en el tema del uso del nombre ‘Pacífico’ para un restaurante que ofrece antojos del mar, esperamos poder lograr algo para evitar que se repitan este tipo de confusiones, pues nuestro interés siempre será ofrecer al público la mejor atención, por supuesto no compartimos las acciones de aquel otro sitio donde se suscitó el altercado”.

Dado que la directora de esta cadena de restaurantes es también Dj, ha acondicionado los lugares para que puedan efectuarse fiestas y presentaciones de colegas en el género “La idea es como dijimos que la gente se sienta de vacaciones, por lo que también ofrecemos eventos de música electrónica y siempre una ambientación en ese tenor. Ya sea que esté nuestro Dj de cabecera o que traigamos a otros, aquí siempre habrá música de calidad”. El restaurante se encuentra en redes sociales como Pacífico: Antojería del mar, mientras que cuentan con tres sucursales: Fuentes de Satélite, Arboledas y Coapa, próximamente inaugurarán una más en colonia Roma.