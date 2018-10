Tulia Sánchez lanza “Tradiciones de mi corazón”

La cantante, de origen mixe, coloca su primer disco en todas las plataformas digitales, lo mismo que en formato físico

Arturo Arellano

Tulia José Sánchez es originaria de la comunidad de Santa María Tepantlali, Mixe, Oaxaca, creció en una familia de escasos recursos, pero sus padres siempre le procuraron una vida feliz en la casa, escuela y entorno con la gente. Gracias a estos cuidados ella tuvo un acercamiento con la música, por lo que desde temprana edad fue partícipe de eventos culturales, hasta llegar ahora a lanzar su primer disco titulado “Tradiciones de mi corazón”, en el cual incluye tanto canciones en español como en su lengua materna ayuujk y zapoteco.

Orgullosa de sus raíces y con el interés de sembrar una semilla que no permita que las lenguas oaxaqueñas mueran, Tulia platicó a DIARIO IMAGEN: “Este disco lo tenemos trabajando desde hace un año, pero la colección de canciones la he ido enriqueciendo desde muy temprana edad, cuando cantaba canciones infantiles en mi lengua materna. Con el canto he estado muy conectada desde muy niña, pues participaba en eventos culturales y los que me llamó la atención fueron los sonidos que me enseñaban mis maestros, esos que componen la música tradicional de mi región”.

“De manera formal arranqué con mi carrera hace un año, pero ya había cierto trabajo. Soy maestra de educación indígena y vi necesario reconocer nuestra identidad y celebrar nuestra lengua, como nuestras tradiciones. Este disco es con el apoyo de gente y una banda filarmónica, además de un maestro con el que en complicidad fuimos desarrollando cada tema. Se incluyen 13 canciones oaxaqueñas de compositores del mismo estado, algunas las traduje a mi variante de lenguaje y todas están relacionadas con la inclusión y la identidad. Soy mixe y esta es nuestra herencia, es necesario e importante porque eso nos da motivación como parte de este mundo para transmitirlo a las nuevas generaciones”.

“Aunque ya se está perdiendo ese interés por aprender las lenguas de nuestra tierra, no debemos parar en esa tarea de difundirlas. Estas canciones están correlacionadas con los rincones de Oaxaca. Están presentes sus tradiciones, hablan de sentimientos de identidad, del amor y la cosmovisión de todo un estado” Y agrega: “Esa es mi labor, mi aporte, pero también quisiera invitar a la gente a estar atentos de otros proyectos, porque yo hago música, pero hay mucha gente haciendo lo suyo con literatura, lecturas, teatro. Ojalá se incluya en el programa de los maestros que los lingüistas sean tomados en cuenta y puedan acercar sus proyectos a los estudiantes”.

Por otra parte, como nueva regidora de Educación en su región adelanta: “El plan sería hacer talleres y lograr un intercambio de trabajo, aprender la lengua originaria, aunado al español como en mi caso. Herramientas hay muchas, ya hay libros impresos, diccionarios, aquí la tarea es promoverlos y ponerlos al alcance de todas aquellas personas que quieran aprenderlo”, concluyó.