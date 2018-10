A 50 años “Me vale madres todo y que viva el Rock & Roll”: Alex Lora

El Tri celebrará medio siglo de carrera este 13 de octubre en el Palacio de los Deportes, con un concierto que durará cuatro horas y media

Arturo Arellano

La banda de rock más longeva de México, El Tri de Alex Lora, se encuentra celebrando 50 años de existencia, por lo que han organizado una serie de festejos, que incluyen concursos de arte, develación de monumentos, el lanzamiento de una caja de discos y por supuesto la gran fiesta de 50 años este 13 de octubre en el Palacio de los Deportes, a donde llegarán para ofrecer un concierto de más de cuatro horas, en compañía de grandes invitados especiales, hasta ahora confirmados: Cirilo, Aliosha Barreiro, La Sonora Santanera de Gildardo Zárate, Animal de Ciudad, Pocholo, La Tremenda Korte y Panteón Rococó.

Sabedores de su posición dentro de la escena del rock mexicano, Alex Lora y su esposa, adelantaron parte de lo que va a acontecer este sàbado en el Domo de Cobre. Sobre los invitados Alex dijo: “el destino lo acomodó todo, porque cuando uno nace, el camino ya esta trazado. Las piedras rodando se encuentran y aquí nos encontramos nosotros, es un honor tener a estos invitados porque todos son muy prendidos, la raza los quiere mucho y vamos a ser muy felices todos cuando suban al escenario. Los que están, están y los que no ya habrá oportunidad de rockanrrolear en otro escenario, porque muchos no pudieron venir por su agenda”.

Por otra parte, explicaron que “va a salir la caja de los 50 años de la banda. Sería el álbum 51 en el que volvimos a grabar 40 canciones éxito a del Tri. Se incluyen 4 CDs de audio, más un DVD que hicimos en el festival de `Viva México en Perú`, con la orquesta Sinfónica Juvenil del Perú y bajo la batuta del maestro César Vega. Son 54 rolas en total dentro de la caja, que esta limitada a solo 1000 unidades. Ademas de los CDs, trae la uña del aniversario, la tarjeta para bajar el disco en digital, postales de colección y un holograma del aniversario”.

Por si lo anterior fuera poco, anunciaron que el concierto de este 13 de octubre “Se va a grabar porque es historia. La tocada va a durar aproximadamente cuatro horas y media. Creemos que ahora nuestras canciones comunican más directamente el sentir de la raza, nuestra música ha evolucionado, no a otros estilos porque sigue siendo rock and roll pero ahora lo tocamos mucho menos culero que hace 50 años, digo, seguimos tocando horrible pero no tanto como hace media década, en ese tiempo hemos aprendido a tocar el instrumento más importante de la música que es el público, es la raza, en cuanto aprendes a tocar al público puedes seguir en esto por años y años, y lo logramos haciendo rolas que conecten con la gente, que dicen lo que la raza siente y por eso las mantienen en su corazón. El cariño que le tienen al Tri va más allá de cualquier cosa”.

Tras la serie de críticas que ha recibido Chela Lora a lo largo de los años, en relación a su rol dentro de la banda, ella aclara “Mi labor fue limpiar la imagen del Rock and Roll y que los músicos tuvieran todo lo necesario para que tocaran como debe de ser, en lugares dignos, en buenos escenarios. Al principio la banda iba hasta el fin del mundo en una camioneta, en alguna ocasión llegamos a un evento donde todo estaba muy mal organizado y desde entonces se me dio la confianza para tomar el control y hacer contratos, tratar con empresarios, organizar tocadas y todo de manera adecuada, correcta, para llevar el rock a un lugar en alto como se merece. Antes no había seguridad, entraban armas, drogas y cosas que no nos favorecían de modo que conseguimos seguridad. Por otra parte fue dignificar a las mujeres, porque siempre pasaba que en cuanto subía una mujer al escenario le gritaban que se encuere, ‘chichis para la banda’ y cosas que no estàn bien. Entonces creamos el concierto llamado ‘Día de la mujer rockanrolera’, donde todas las bandas en el escenario eran encabezadas por mujeres”.

Lo anterior Alex lo agradeció diciendo “Todo se lo debo a mi domadora y a la Virgencita de Guadalupe. Porque yo solo subo al escenario a pegar de gritos, pero mi domadora se encarga de que todo este en su lugar, mientras que la Virgencita me ha dado la inspiración para escribir las canciones que he hecho hasta ahora”.

Siendo que seràn parte de una serie documental producida por National Geographic, Alex adelantó “Es un documental que sale el 11 de noviembre, habrá otras personalidades y entre ellos nosotros.

La televisora ha filmado eventos donde hemos tocado y de ello partiràn para su programa”, concluyò.