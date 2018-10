Garantizan que no habrá aumento de impuestos

En la CDMX

El presupuesto 2019 para la Ciudad de México se construirá sin crear ni aumentar impuestos, pero se verá que permita atender las necesidades de los capitalinos, garantizaron diputados de la bancada de Morena en el congreso local.

Durante la instalación de la Comisión de Hacienda, su presidenta, Valentina Batres Guadarrama, aseguró que además se revisará el Código Fiscal en los temas del impuesto predial y agua, pues en la actual administración se produjeron aumentos injustificados.

Indicó que también se revisará el esquema de las fotomultas, pues desaparecerá el mecanismo privado de concesión de cobro originado en la actual administración.

En el Salón Luis Donaldo Colosio del recinto Legislativo de Donceles y Allende, indicó que entre las facultades de la instancia que encabeza está la de revisar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos para la Ciudad de México, trabajos que se hacen en coordinación con el gobierno local.

En entrevista, expuso que no sólo se revisará con responsabilidad las causas que originaron el “predialazo”, también la actualización a la valoración catastral de los predios, desajustada de la tabla de subsidio que los inmuebles de la Ciudad tienen en mayor o menor medida.

“Vamos a ir en coordinación para dejarle a los ciudadanos una recaudación y responsabilidades fiscales más justas, más progresivas y desaparecer cualquier injusticia que haya quedado asentada en el Código Fiscal”.

Expresó su aval al anuncio de la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre que los damnificados, cuyos predios fueron afectados por los sismos del año pasado, cuenten con la solidaridad de un gobierno sensible para el asunto de la recaudación.

Valentina Batres detalló que se prevé que las propuestas de Ley de Ingresos y la de Presupuesto de Egresos se recibirá en el congreso local el 15 de diciembre, y tiene hasta el 28 de diciembre para discutir el paquete.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Ernestina Godoy Ramos, dijo la gran tarea de ese órgano legislativo es que, sin subir impuestos, se garanticen los recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura, programas sociales y el buen funcionamiento de las 16 alcaldías.

Al asistir como invitada a la instalación, expresó su beneplácito por las fórmulas que se implementarán para destinar el presupuesto para las alcaldías, lo que se hará de manera distinta.

“La distribución del presupuesto viene con fórmulas claras. No más tratos discriminatorios, si perteneces o no al gobierno de la alcaldía, a un partido político; como fue en ocasiones anteriores, cuando hubo delegaciones castigadas, y ese castigo no era a los titulares del gobierno, sino a los ciudadanos. Aquí hay una enorme responsabilidad”, sostuvo.

La lideresa de la bancada de Morena dijo que se debe de plantear como, sin aumentar impuestos, se puede ensanchar la base recaudatoria; además de generar confianza en el contribuyente para que vea que sus impuestos se utilizan de manera adecuada y transparente.

Que permita a la gente que paga sus impuestos tener la certeza de que se van a utilizar, además, estarán arropados por el nuevo Sistema Anticorrupción, porque el tema de la corrupción decepciona a la gente, la desalienta. Por eso, no más simulaciones”, enfatizó.

El diputado Temístocles Villanueva Ramos consideró que se deben reorientar las decisiones en materia hacendaria, promover modelos de igualdad de oportunidades para el desarrollo del capital humano y generar confianza con expectativas de crecimiento.

La diputada Donají Olivera Reyes se pronunció por la simplificación y automatización de los procesos en el pago de impuestos para fortalecer el desarrollo económico y se creen empleos bien remunerados.