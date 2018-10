COTEMEX arranca festejos de 25 años con “Secreto: Sueños de polvo”

La Compañía de Teatro de México, dirigida por Germán Gastélum, culmina temporada en Art House, este fin de semana

Arturo Arellano

Bajo la inquietud de un grupo de jóvenes liderados por Germán Gastélum, surgió hace 25 años la Compañía de Teatro de México (COTEMEX), quienes a lo largo de su historia han montado todo tipo de obras, llevando siempre un mensaje positivo a la sociedad. En esta ocasión para arrancar con los festejos de su vigésimo quinto aniversario, presentaron la obra “Secreto: Sueños de polvo” en Art House México, que es teatro en breve y cuya temporada llega a su final este fin de semana, por lo que ofrecerán funciones de viernes a domingo entre 20:00 horas y 22:30 horas.

Germán Gastélum describe en entrevista para DIARIO IMAGEN:“Es una obra muy diferente a lo que he presentado normalmente. He recibido comentarios de todo tipo, desde los directores a quienes se les presenta un ensayo general y uno dijo ‘jamás me hubiera imaginado ver algo así aquí’, el público que se va sumamente satisfecho y conmovido.

Es la obra con lo que iniciamos los festejos de 25 años de la compañía y es curioso porque es un texto que hice cuando tenía ocho años, y la gente se sorprende porque es muy fuerte”.

Adelanta que “se trata de un matrimonio que ya tienen muchos años de casados y que se comprometieron llenos de sueños e ilusiones, pero de pronto caen en el hartazgo, en la monotonía del día a día. Uno como espectador entra a la pesadilla de la chica y el varón le dice todo lo que se ha guardado a lo largo de los años. Hablan del polvo que está sobre los muebles, ese que sacudes y desaparece, pero luego regresa, como en este caso la tristeza de la chica. Es un texto existencialista y todo se desarrolla dentro de una jaula, pero al final te das cuenta de que es ella misma quien abre y cierra la puerta de esa jaula. Todo está lleno de símbolos, es un trabajo de 18 minutos en los que ves técnica teatral rusa, oriental, cubana, que ese es el juego interesante de los actores, que no es un melodrama común, es una pieza con tintes dramáticos, pero con un trabajo corporal muy detallado”.

El montaje dice “está hecho en un estilo ecléctico porque junta el surrealismo de la escenografía, basado en las obras de Leonora Carrington y Dalí, con el vestuario en una línea Pinup, mientras que el maquillaje está en la onda del Pop Art, los actores traen sus píxeles y puntos a través de los que el público ve su alma. Creo que el teatro no es para entenderse sino para sentirse. La música en tanto es muy interesante, nos va llevando por toda la obra lo mismo que la iluminación”.

Por otra parte, recuerda el nacimiento de la compañía. “En agosto de 2019 es el aniversario exacto, hace 24 años surge la necesidad de crear un lugar y una poética personal para proyectar nuestra manera de ver el teatro. Lo primero que hicimos fue una temporada de teatro en Parque Naucalli, era el martes de teatro y los viernes en Coyoacán. Empezamos con ‘Hansel y Gretel: el musical’. Planteamos en la compañía una forma de lenguaje para hablarle a nuestro propio país y su sociedad, darle nuestras dudas y preocupaciones. Era una obra sobre la mujer y su falta de derechos, la desigualdad, buscando un compromiso para avanzar en ese tenor, pero sin caer en un feminismo sino en una igualdad”.

Platica de manera informativa que “el teatro como lo conocemos lo inventaron loa griegos, como necesidad de darle conciencia al pueblo, porque un pueblo culto es un pueblo difícil de gobernar, el teatro es cultura. Bajo esa reflexión nace la compañía y decidimos hacer todo tipo de montajes, pero siempre apostando al mensaje positivo y enriquecedor. Los romanos por otra parte hacen el divertimento, el circo, la acrobacia, no está mal, pero ya es otra vertiente, para entretener. No obstante, los más grandes cómicos como Cantinflaso Chaplin, saben que el enviar un mensaje crítico siempre es más funcional en las artes. Chaplin era un crítico social impresionante, que no estaba peleado con divertir, pero siempre lanzaba un mensaje”.

Asi la compañía que ha montado obras como Sor Juana, Andanzas De La Catrina, Aroma de mujer, El sueño de la Cenicienta, El gato con botas, Estampas de México, Los diablos no saben correr, La torta endiablada, La Navidad del Señor Scrooge, El maravilloso ciclo del agua, El bufón de la muerte, El club de los 5, Sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta, El enfermo imaginario, entre muchas otras, cierra este fin de semana su temporada de “Secreto: Sueños de polvo” en Art House México, ubicada en calle Antonio M. Anza 11 en la Benito Juárez. Donde ofrecerán funciones cada 30 minutos viernes y sábado a partir de las 20:00 horas y hasta las 22:30 horas, mientras que el domingo harán lo mismo pero desde las 19:00 horas y hasta las 22:30 horas. Cabe destacar que el autor de la obra y director de la compañía, Germán Gastélum únicamente actuará en las funciones del día sábado, mientras que el elenco habitual se encargará del resto de las otras funciones.

Para continuar con sus festejos, COTEMEX planea temporadas teatrales de cada obra más representativa, mientras que el 4 de noviembre ofrecerá una función especial de Andanzas de la Catrinaen Teatro Antonio Caso. Posteriormente el 5 de diciembre develarán una placa por las más de 200 representaciones de sus pastorelas.