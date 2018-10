Jary y Lucah juntan su talento con el gran productor Andy Clay

En su primer mes de lanzamiento, el tema “La meta” superó las 10 millones de vistas en internet

“No me importa” es el título de la nueva canción, compuesta por el artista tapatío, junto a los integrantes del dueto sonorense Lucah y el reconocido productor cubano Andy Clay, quien ha trabajado con figuras como Prince Royce, Farruco y Ha*Ash, entre otros

A golpe de guitarra inicia “No me importa”, una llegadora balada compuesta por Jary, el exitoso grupo sonorense y el reconocido productor cubano Andy Clay.

La canción sigue el camino de triunfo de más reciente sencillo de Jary “La meta”, producida también por Andy Clay, que en sólo su primer mes de lanzamiento superó las 10 millones de vistas en internet.

“Fue en marzo que canté en el Lunario del Auditorio Nacional con sold out, entonces, fue una noche mágica para todos, cumplimos un sueño, el hecho de hacer sold outen un recinto tan representativo de la Ciudad de México, también es una motivación para crecer, y haciendo mejores cosas para el público, también estuve hace unas semanas en mi ciudad de Guadalajara, en el Teatro Diana, con un showa reventar, tres mil personas, me siento muy contento con Dios, con el Jary Army, porque esto cada vez está creciendo más, y se están viendo los frutos de un trabajo que hemos venido haciendo ya desde hace un tiempo”, dijo Jary, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

El sencillo de “No me importa” fue lanzado en redes el 5 de octubre y ese mismo día se estrenó el video en el canal de videos RMS. A sólo un par de meses del lanzamiento del tema “La meta” que registró en poco tiempo más de 10 millones de reproducciones, Jary estrena lo que promete ser otro gran éxito en su carrera: “la verdad es que, este sencillo es un dueto con Lucah, unos chicos que están picando piedra como yo, y viéndonos en diferentes lugares, esta colaboración se dio de manera muy orgánica, muy natural, porque yo ya tenía amistad con Luis, que es uno de los integrantes de Lucah, y un día platicando, decidimos hacer esta canción, unimos fuerzas, y se concretó; nos fuimos a grabar el tema a Miami con Andy Clay, un gran productor, que ha hecho cosas con Farruco, Thalía, Prince Roy, Sebastián Yatra, entonces, nos sentimos bien cobijados con este tema, el video se grabó en la Ciudad de México, un video muy entretenido, visualmente muy atractivo, y ofrecer un buen producto a toda la gente que nos está apoyando; el tema suena a una balada rítmica, algo diferente a lo que se me había escuchado, trae algo rapeadito, es una baladita actual, está interesante, mi sencillo pasado fue un reggaetón, y las fans querían algo romántico, la balada es mi identidad, así que aquí estoy con este género, que fue con el que empezamos”, agregó Jary, cuyo sencillo, inicia a golpe de guitarra, los jóvenes artistas le cantan a ese amor que tal vez no dure para siempre, sin embargo vale la pena intentarlo todo para no dejarlo ir.

Este nuevo tema es visto ya como una de las canciones que más cautivará en los meses finales del 2018 y seguirá posicionado a estos jóvenes artistas como líderes musicales de su generación.

