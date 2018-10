Ya no malbarataremos petróleo: López Obrador

Tabasco, clave en rescate de esta industria

Modificarán Ley de Obras para evitar que empresas suban costos

José Luis Montañez

El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que es urgente operar una estrategia para recuperar la industria petrolera, modernizar las refinerías y extraer el crudo que existe en Tabasco y Campeche para alcanzar la meta de dos millones 500 mil barriles diarios y dejar de importar combustible.

Tras encabezar una reunión de trabajo con el gobernador de Tabasco, Arturo Nuñez, adelantó que el próximo 1 de diciembre se lanzará la convocatoria para construir la nueva refinería en esta entidad.

Informó que en esta reunión se habló, en primer lugar, de la extracción de petróleo crudo, porque una refinería necesita petróleo para trabajar y luego las instalaciones para procesarlo.

Afirmó que es urgente extraer crudo en la zona de Tabasco y Campeche, y para ello se requiere abrir más pozos, sacar más petróleo de las perforaciones que ya están en operación y trabajar también en aguas profundas.

Explicó que en esta región del país hay petróleo y cuesta menos que extraerlo de aguas profundas, por lo que es importante el apoyo de los gobiernos locales para rescatar la industria petrolera.

En conferencia, acompañado por Núñez Jiménez, y por el mandatario electo, Adán Augusto López Hernández, López Obrador señaló que México necesita enfrentar de manera inmediata la crisis por la caída en la producción petrolera.

Explicó que se requiere elevar la actual producción de un millón 800 barriles diarios, a dos millones 600 mil barriles al día, para finales del próximo sexenio.

No se venderá petróleo al extranjero en el mediano plazo

Sostuvo que a mediano plazo no se venderá petróleo al extranjero y anunció que desde el primero de diciembre lanzará la licitación para la construcción de la refinería ya que “contra viento y marea” esa obra va una inversión de 8 mil millones de dólares en tres años.

“Que a mediados del siguiente sexenio ya no se compre combustible al extranjero. Vamos a cumplir con todos los requisitos de Ley (con la refinería)”. Dijo que el país extraerá únicamente el petróleo que requiera para satisfacer el consumo interno, y que se va a dejar de exportar este recurso al extranjero.

“Ya no se va a vender, en el mediano plazo, petróleo crudo al extranjero; queremos procesar toda nuestra materia prima”, aseveró. Manifestó que su gobierno no aspirará a “extraer mucho petróleo”, porque “esa es una herencia que se le tiene que dejar a las nuevas generaciones”.

Aclaró que México apostará por las energías renovables, y se invertirá en energía eólica y solar para cuidar los recursos naturales.

Alista modificaciones a la Ley de Obras

López Obrador alista modificaciones a la Ley de Obras para evitar que empresas incrementen el costo de las obras asignadas por el gobierno federal y también prohibir que empresas que han dejado obras tiradas o han incumplido, puedan participar en las licitaciones de la próxima administración.

Tras un encuentro con los gobernadores saliente y entrante de Tabasco, Arturo Núñez y Adán Augusto López, respectivamente, el Presidente electo subrayó que con esa medida evitará que las obras se conviertan al final en un “robo encubierto”.

En un mensaje en el Palacio de Gobierno de Tabasco, el morenista ejemplificó que la prohibición para participar en licitaciones sería para empresas que hacen obras como el Tren Toluca a Ciudad de México, así como la construcción de carreteras de Oaxaca (Istmo y Puerto Escondido), que han elevado los costos y no han terminado los proyectos. “El tren Toluca a Ciudad de México se estimó en 30 mil millones y va a terminar costando 60 mil millones, el doble. Esas empresas que no han cumplido no van a poder participar en las licitaciones”, aseveró.

El tabasqueño sostuvo que desde Tabasco comenzará el rescate a la industria petrolera y va por la extracción de petróleo porque cuesta menos en aguas profundas que en el norte del país.

“Llamó a todo el pueblo, a campesinos, ejidatarios que tienen las tierras donde se extrae el petróleo, a profesionistas, obreros petroleros, técnicos petroleros y a todos a que vamos, así como en 1938 se rescató el petróleo, en el 2018 vamos a rescatar la industria petrolera con el apoyo de los tabasqueños”, expresó.

Al referirse al tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), dijo que cuidarán mucho a quienes serán convocados para la realización de obras, porque en ocasiones incumplen sus compromisos y dejan tirada la construcción.

Abundó que las empresas que hayan dejado obras en proceso y no hayan cumplido, no podrán participar en los nuevos proyectos.

“Eso ya se terminó, no va a haber influyentismo”, por lo que revisarán que sean empresas serias y cumplan, porque en ocasiones ganan una licitación por presentar la oferta más baja, pero a los seis meses empiezan a pedir ampliaciones, por lo que ese tipo de situaciones se controlarán.

Expuso que revisarán todas las obras en proceso y suspendidas, y cerca de 70 hospitales que se encuentran “tirados, es un cementerio de obras inconclusas”, por lo que serán concluidas, porque ya se invirtió en ellas. “A lo mejor no todo se va a terminar el año próximo” por lo que se hace un inventario y se priorizara lo que se concluirá á este año, o lo que requerirá de dos años.

Al hablar de los sindicatos, el presidente electo añadió que en todos, incluyendo el petrolero, debe haber voto libre y secreto en la elección de dirigentes.

Borrón y cuenta nueva en pago de luz atrasados

Manuel López Obrador aseguró que durante su gobierno habrá borrón y cuenta nueva para los tabasqueños en el pago de los servicios de luz.

Al encabezar un mitin en la Plaza de Armas de Villahermosa, el tabasqueño pidió a miles de sus simpatizantes hacer el compromiso de cumplir con estos pagos, a partir de la próxima administración.

Y es que desde 1995, miles de familias en el sureste del país, se declararon en “resistencia civil” al argumentar cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ante los asistentes, Andrés Manuel López Obrador pidió el apoyo y colaboración de todos los tabasqueños, en el rescate de la industria petrolera del país.

Incluso, el tabasqueño señaló que “contra viento y marea” se construirá la refinería de Dos Bocas, Paraíso, en menos de tres años, con una inversión de 160 mil millones de pesos.