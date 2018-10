Shakira estremece a 50 mil en el Estadio Azteca

La colombiana cumple su promesa y ofrece concierto fastuoso en medio de lluvia, relámpagos y el calor de sus fans

Una impresionante Shakira cumplió su promesa, cuando dijo que así cayera un diluvio, ella ofrecería su concierto en el Estadio Azteca, y así lo hizo frente a las 50 mil personas que había convocado y a los que puso a bailar y mover las caderas, incluso bajo la lluvia. Aunque su espectáculo estaba programado a las 20:45 horas, fue poco antes de las 10 de la noche cuando apareció en el escenario del monumental recinto para arrancar la primera de dos fechas que ofrece en esta ciudad, como parte de “El Dorado World Tour” por América Latina.

Fueron siete años de no presenciar un concierto de Shakira en México, pues el más reciente se tituló “Sale el Sol Tour” que dio a conocer en 2011 en el Foro Sol. Seguidores mexicanos y muchos provenientes de varios países de habla hispana, corearon de principio a fin más de 20 temas que entregó Shakira durante casi dos horas de “show” al hacer un recorrido por toda su trayectoria artística, desde las baladas hasta su evolución en los ritmos urbanos. Así, la rubia apareció en el escenario a paso veloz y con una gran sonrisa en el rostro. “¡Buena noches, México!”, pronunció a manera de bienvenida antes de entregar “Estoy aquí” y “¿Dónde estás corazón?”. Aún no concluía el segundo tema cuando la lluvia que había terminado media hora antes azotaba de nueva cuenta.

Debido a que enseguida las luces se apagaron y hubo una breve pausa, algunos pensaron que el espectáculo se suspendería, pero no fue así. Apenas sonaron los primeros acordes de “She wolf”, los fans elevaron los ánimos y con el impermeable puesto; paraguas, plásticos, periódico o pedazos de cartón sobre la cabeza, pero también sin nada encima para protegerse del agua, comenzaron a bailar. Los peculiares y característicos movimientos de la intérprete de 41 años, enloquecieron a los presentes, quienes bajó ningún motivo se distraían en observarla sobre el templete o a través de las tres pantallas gigantes al frente.

“¿Cómo está mi gente de México? No saben la emoción que siento de tenerlos aquí, tan cerca. Hoy es mi primera noche en Latinoamérica y me siento muy feliz de empezar aquí en México. Este país también es mi casa, gracias”, pronunció para continuar con “Si te vas”. “Siete años, México”. No podía esperar un día más sin verlos. Gracias por venir, a pesar de la lluvia, gracias de verdad. Ya saben que si hoy estoy aquí es por ustedes, porque los milagros existen y quiero agradecerles por estar aquí durante este tiempo, en los momentos más felices de mi vida y en los más difíciles”. “Nada” y “Perro fiel” continuaron en el repertorio mientras que con absoluta y envidiable energía, Shakira paseaba de un extremo a otro sobre el escenario, sacudiendo su alborotada y rizada cabellera o contoneándose.

Luego de presentar a los integrantes de su banda de músicos, la llamada “Reina del pop latino” compartió “Underneath your clothes” y “Me enamoré”. Ésta última fue coreada hasta por aquel que no se la supiera, pues en la pantalla central se proyectó la letra a modo de karaoke. Con guitarra en mano, la ganadora de infinidad de premios Grammy, interpretó una de las canciones más bellas de su repertorio: “Inevitable”, y así llegó el momento de “Chantaje”, cuya voz de su compatriota Maluma fue grabada.

Después de mover el pecho y las caderas como sólo ella sabe, pasó a minutos de romanticismo con “Tú” y “Amarillo”. Al terminar alzó la guitarra y la giró para mostrar la imagen de su esposo, el futbolista Gerard Piqué, al lado de los hijos de ambos. Un tercer cambio de atuendo, ahora completamente de negro y ceñido al cuerpo, le permitió moverse mejor en “La tortura”, para luego presentar una de las primeras creaciones que tuvo: “Antología”.

“Gracias por esta noche inolvidable. Qué manera de arrancar la gira por América Latina. Muchas gracias, ahora sólo me queda una cosa más”, expresó para entonces cantar “La bicicleta”, con la que cerró el espectacular concierto.