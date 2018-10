Tributo inolvidable con los triunfadores del Festival OTI

El show se celebró en el Centro Cultural Teatro 1, con grandes estrellas sobre el escenario

Asael Grande

Arianna, Crystal, Imelda Miller, Gualberto Castro, Jesús Monárrez, Mario Pintor, Sergio Esquivel y Yoshio presentaron en el Centro Cultural Teatro 1, un espectáculo que llevó al público a un viaje lleno de recuerdos por el legendario Festival de la OTI, en las voces de los intérpretes originales.

En este concierto, además de interpretar sus canciones, hicieron duetos, tríos, cantando los grandes éxitos de tantos intérpretes, compositores y arreglistas que pasaron por ese gran escenario. Los triunfadores del legendario Festival OTI se reunieron una vez más, ahora en el CCT1, para ofrecer sus grandes éxitos, y unir sus extraordinarias voces, en la que sonaron éxitos que surgieron del Festival de la Organización de la Televisión Iberoamericana (OTI) considerado, en su momento, el más importante de la música de habla hispana. Y es que de ese festival surgieron no sólo grandes compositores, sino también extraordinarios voces que hoy en día siguen vigentes en la escena musical nacional e internacional.

Para iniciar el concierto, los triunfadores del Festival OTI, interpretaron el Tema del OTI, de los Hermanos Zavala, para dar paso a las palabras y la música de Jesús Monárrez, quien cantó un tema de Juan Gabriel, Será mañana: “este grupo hermoso grupo de amigos nos juntamos para recordar buenos tiempos, de darles gracias por estará aquí con nosotros”. El siguiente en tomar el micrófono, fue el cantante Mario Pintor, quien interpretó su éxito,Soy un pasado de moda.

Sergio Esquivel, regaló al público Una canción no es suficiente; Crystal cantó un éxito de Ana Gabriel, Ay amor; Yoshio, el siguiente en cantar, recordó “el cariño de toda la gente, que hoy está aquí, hay una canción que me hizo Felipe Gil, hoy Felicia Garza, no cabe duda que sí hay cambiado los tiempos; esta canción es de 1981,Lo que pasó pasó”, dijo Yoshio. Imelda Miller, cantó el tema Qué bonito es despertar; Arianna, por su parte, continuó con Si hoy me quieres olvidar; Gualberto Castro, interpretó Te amo, de Felipe Gil.

Durante la noche, sonaron Un bolero (1990); Suavemente(1982) con Crystal; Gualberto Castro,La felicidad(compuesta por Felipe Gil), Arianna, Como tú(Lolita De la Colina); Yoshio, Un tipo como yo (Sergio Esquivel), Mi éxito(que escribió e interpretó Mario Pintor); Volverás con el verano y Una canción no es suficiente; Un tipo como yo (éxito de Sergio Esquivel) y Lo que pasó, pasó(con la que Yoshio participó en el OTI en 1981), Que alegre va María,del mismo compositor, interpretado por Imelda Miller.

Con el fin de regalarle al público un espectáculo nostálgico, así como mostrar a los millennialsla música de los años 70, los participantes del otrora festival OTI, Gualberto Castro, Sergio Esquivel, Mario Pintor, Imelda Miller, Crystal, Jesús Monárrez y Yoshio, realizaron un gran espectáculo musical lleno de nostalgia, romanticismo, amor y pasión.