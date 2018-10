Thirty Seconds to Mars causa euforia en la Arena Ciudad de México

La banda llegó desde Los Ángeles como parte de su Tour Monolith

Arturo Arellano

Originaria de Los Ángeles, la banda encabezada por Jared Leto, Thirty Seconds to Mars, recientemente cumplió 20 años de andar musical, por lo que llegaron a la Arena Ciudad de México para presentar su quinto y más reciente álbum “América”, como parte de su Tour Monolith. Pese a la hora de retraso, la banda logró causar euforia ante sus miles de fanáticos que guardaron pacientemente la llegada de sus ídolos al escenario.

El show arrancó en punto de las 21:50 horas, cuando las luces del inmueble se apagaron para dar paso a las que iluminaron el escenario, donde Jared Leto, Matt Wachter y Shannon Leto, estaban listos para enloquecer a cada uno de los fans que abarrotaron el lugar.

Jared apareció vestido con un poncho multicolor, en el que predominaban los tonos rosas, mientras que agitaba su larga cabellera de un lado a otro al ritmo primeramente de temas como “From Yesterday”, “The Kill” y “A Beautiful Lie”, entre otras, entre las que el cantante paseaba cubriendo todo el escenario y amenazando con lanzarse al público desde el primer minuto.

Leto constantemente decía “Gracias México” u “Hola México ¿cómo estás?”, ante lo que el público respondía con gritos ensordecedores, sobre todo las señoritas a quienes se les vieron orgullosas portadoras de banderas con el ícono de la agrupación. La banda continuó con canciones como “Love is Madness”, “Hail to the Victor” y Cuty of Angels”, en la que Jared pidió a todos los presentes iluminar la Arena con la luz de sus celulares, la respuesta fue increíble, tanto que el cantante hizo una pausa en medio de la canción para suspirar y decir nuevamente “Gracias México”.

El show fue bastante dinámico, quizá por eso su breve duración de apenas una hora, en la que en la primera mitad Jared uso gafas oscuras hasta el momento en que dijo “Voy a quitarme las gafas para poder observarlos mejor”, acto seguido se retiró las gafas e hizo un guiño que volvió locas a todas sus fanáticas, rompiendo con el siguiente bloque de canciones, en las que destacaron “Hurricane”, “Live like a Dream” y “Remedy”.

Uno de los momentos más divertidos y memorables de este show fue cuando el vocalista del grupo invitó a varios jóvenes al escenario, algunos con máscaras de luchador y las chicas con cuernos de unicornio.

“Muchas gracias México, me parece que nosotros debemos encargarnos de construir puentes en lugar de muros”, dijo e invitó a los presentes a guardar sus celulares para disfrutar de la recta final del espectáculo “Levanten las manos, griten, bailen, quiero verlos disfrutar de la música, guarden ya esos celulares”, gritó para interpretar entonces “Closer to The Edge”, con la que el show llego a su final. Pese al retraso y a lo breve de este concierto, la gente salió satisfecha, mientras que Jared en los últimos temas tuvo que ayudarse de una mascarilla conectada a un tanque de oxígeno, entre tema y tema, ya que según había mencionado antes, la altura de México afectaba un poco su desempeño, situación que no se percibió, pues jamás dejó de saltar y correr de un lado al otro del escenario.