Fiesta maratónica con El Tri en su 50 aniversario

Armando Manzanero, Andrés Calamaro, La Tremenda Korte, Panteón Rococó, Javier Bátiz, Toño Lira, C-Kan, Auténtica Sonora de Gildardo Zárate y otros, fueron parte de gran celebración

Asael Grande

Sin duda alguna, una de las voces autorizadas y más importantes del rock hecho en México es la de Alex Lora – El Tri. Con 5 décadas de vida de girar por los escenarios de todo el mundo, el “gritante”, como él mismo se define, realizó una minuciosa retrospectiva por su vasta discografía, para celebrar al lado de su fiel raza, 10 lustros de vida, el escenario: las instalaciones del Palacio de los Deportes.

Alejandro Lora (guitarra y voz; líder indiscutible de El Tri, y fundador del Three Souls in my Mind), Chela Lora (coros), Rafael Salgado (armónica), Lalo Chico (guitarra), Óscar Zárate (guitarra), Eduardo Toral (teclado), Ramón Pérez (batería), Carlos Valerio (bajo), Alejandro Álvarez (violín), integrantes de El Tri, festejaron en grande con invitados de lujo: Armando Manzanero; desde Argentina, Andrés Calamaro; Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, La Tremenda Korte; desde Argentina, Luciano Napolitano; Panteón Rococó, Javier Bátiz, Toño Lira, C-Kan, Auténtica Sonora de Gildardo Zárate, Norma Valdez “La Janis Joplin Mexicana”, Gil Rivera; desde Perú, Equipo La Voz Perú; desde Bolivia, Animal de Ciudad; desde España, Cirilo; Alyosha Barreiro, DJ César Cosío, y José Luis Cordero “Pocholo”.

En punto de las 20:00 horas las luces del Domo de Cobre se apagaron, para escucharse la ensordecedora ovación de los 20 mil asistentes, y comenzar con los acordes de Esclavo del rocanrol: “sería una ‘mamada’ y una ‘pendejada’, que no cantáramos ‘Mexicanos al grito de guerra’”, dijo un Lora, quien no paró de tocar durante poco más de seis horas de concierto de festejo por cinco décadas de rocanrolear.

Con un recorrido por casi la totalidad de la discografía del Three Souls in my Mind, y de El Tri, sonaron canciones como: La raza más chida, Nostalgia, Hasta que el cuerpo aguante, Perro negro y Tierra en llamas. El primer invitado de la noche, el cantante boliviano, Animal de Ciudad, interpretó con Lora, el clásico Metro Balderas(original de Rockdrigo González), para dar paso a un popurrí que incluyó No vale nada la vida, Cielito lindo y México lindo y querido.

Después de que Alejandro Lora recibiera reconocimientos por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México (Armando Manzanero, Gil Rivera y Gonzalo Curiel, quienes entregaron un reconocimiento a Lora), y del Sindicato de Trabajadores de la Música de la Ciudad de México y la Sociedad de Ejecutantes, por sus 50 años de estar en el rock, el público cantó Mente rockera y Abuso de autoridad, en voz del cantautor español, Cirilo.

Un momento especial de la noche, fue cuando, sentado al piano, el maestro Armando Manzanero, le dio su toque musical al tema Quien da un peso por mis sueños, y Triste canción de amor”. El brujo mayor del rock nacional, Javier Bátiz, fue el siguiente en subir al escenario, para rocanrolear al ritmo de Metromental, Oye cantinero y Lucilla,en compañía del músico y actor, ‘Pocholo’, quien tocó la armónica.

El momento acústico y desenchufado de la noche, llegó con canciones como Nuestros impuestos, 2 de octubre, Viejas de vecindad y Nunca digas que no y Difícil, en compañía del grupo C-Kan. Toño Lira, y Andrés Calamaro, los siguientes invitados de la velada rockera, tocaron Esclavo del rock and roll, Todo a volar, Alta suciedad, Cásate o muérete y No nos molestes. Quienes pusieron a brincar a todos los asistentes, fueron las agrupaciones Panteón Rococó y la Tremenda Korte, quienes tocaron el clásico del Three Souls, Chavo de onda.

Durante la noche del 50 aniversario de El Tri, no pudieron faltar las sorpresas, como la presencia de Chela Lora, quién acompañó a su esposo Alejandro Lora de la Serna, para rocanrolear durante el resto de la noche; el acompañamiento de La Sinfónica Azteca, La Sonora Santanera y los concursantes de La Voz Perú; la entrega, por parte de Garage Custom, de la camioneta oficial de la gira por los 50 años de El Tri; la felicitación por arte de los motociclistas, Los Dorados de Villa, de la preparatoria Tlatelolco y finalmente, la partida del pastel de aniversario 50, en lo que fue una histórica velada, que será plasmada en un concierto en Dvd y Cd. Hablar del Three Souls in my Mind o simplemente El Tri es sinónimo de Alex Lora. Querido por muchos, pero odiado por otros, creador de temas emblemáticos del rock nacional, ha sido parte fundamental del rock de nuestro país, ya sea como cronista, profeta, guía, ídolo, chamán, rebelde, contestatario, irreverente sarcástico y más. Alex Lora y su grupo originalmente llamado Three Souls in my Mind surgió a finales de década de los 60’s, convirtiéndose en los pioneros del rocanrol en español. Cantando en su propia lengua, le dio una identidad propia al rock hecho en México, convirtiéndose en la bandera de los jóvenes, como hasta ahora. Muchas felicidades, Alex Lora!