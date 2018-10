Novedades de Ediciones B que te mantendrán al filo de la lectura

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“Inhumano (Doctora Kay Scarpetta 23)”, de Patricia Cornwell

Un nuevo caso de la doctora Kay Scarpetta, en el que sus seres queridos están en peligro y su carrera profesional pende de un hilo

La médica forense Kay Scarpetta está trabajando en la escena de una muerte sumamente sospechosa en Cambridge, Massachusetts, cuando recibe en su celular un mensaje urgente, que contiene un enlace. Se trata de un video de vigilancia de hace casi veinte años, en el que aparece su sobrina Lucy, un genio de la informática, realizando actividades muy sospechosas. Al primer video le siguen otros, y la doctora Scarpetta se ve obligada a reconocer que la vida de la joven, a la que ha criado y querido como a una hija, está rodeada de secretos.

Patricia Cornwell lanza a Kay Scarpetta y otros inolvidables personajes, como su esposo Benton Wesley, del FBI, el detective Pete Marino y la propia Lucy, a una intensa odisea que incluye la misteriosa muerte de la hija de un magnate de Hollywood y una búsqueda entre los restos de un avión siniestrado en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Mientras tanto, alguien con una mentalidad diabólica, casi inhumana, está tejiendo una trama que podría destruir la carrera y a los seres queridos de Kay Scarpetta, y llevar a su sobrina a prisión el resto de su vida.

“El envío”, de Sebastian Fitzek

Un nuevo magnífico thriller del autor de Terapia, El pasajero 23 y El proyecto Joshua

Desde que fue violada en una habitación de hotel, la joven psiquiatra Emma Stein no abandona su casa. Fue la tercera víctima de un psicópata a quien la prensa llama el Peluquero por su hábito de cortar el cabello de aquellas a quienes ataca antes de asesinarlas.

Emma, la única que escapó con vida, está completamente paranoica. Dado que no pudo verle la cara a su agresor, cree reconocerlo en todos los hombres con los que se cruza. Sólo se siente a salvo en su pequeña casa berlinesa, situada en la linde del bosque de Grunewald… hasta que un día el cartero le entrega un paquete destinado a su vecino, cuyo nombre Emma desconoce pese a llevar años viviendo en la misma calle. Cuando acepta el paquete, no puede imaginar que su peor pesadilla no ha hecho más que empezar.

“Balada de los ángeles caídos”, de Israel T. Holtzeimer

Una novela de traiciones, amores desastrosos y falsos pofetas en un México distópico

México, 2018. El presidente anterior se ve obligado a renunciar, pues el país está inmerso en la incertidumbre económica y la descomposición social. Los aires de renovación se sienten en el ambiente y el Partido Inteligente postula a Máximo, que llega a la presidencia de manera sorpresiva. Sin embargo, lo que parecía un gran cambio resulta en un gobierno totalitario y clasista.

Con un poder absoluto, el ahora dictador prohíbe la libertad de credos y criminaliza cualquier actividad religiosa. El progreso propuesto por Máximo margina y castiga a más de la mitad de la población. Ante este escenario apocalíptico, un pequeño grupo de creyentes se atrinchera en la delegación de Iztapalapa. Allí, algunos jóvenes llamados “Ángeles” hacen frente a la opresión del gobierno de Máximo. La existencia de estos Ángeles está marcada por el desafío constante de las fuerzas federales, el amor incondicional a Dios, las tentaciones y la supervivencia en la pobreza extrema. ¿Podrá su ejemplo encender la rebelión en el resto del país? ¿Hasta dónde llegará Máximo en su brutal manera de ejercer el poder?

patolina22@hotmail.com