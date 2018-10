Ignacio López Tarso, un deleite teatral en “El cartero”

Aracely Arámbula amadrina la puesta en escena que es ovacionada en cada función

Asael Grande

Con las actuaciones de Ignacio López Tarso, Helena Rojo, Sofía Castro y Emmanuel Palomares, se estrenó temporada en el Teatro San Jerónimo, de la puesta en escena “El cartero”, un drama contemporáneo de Antonio Skármeta, dirección de Salvador Garcini, y cuya historia es de la amistad que surge entre Pablo Neruda (Ignacio López Tarso) y su cartero Mario (Emmanuel Palomares), cuando Neruda y sus poemas ayudan a Mario a conquistar a Beatriz (Sofía Castro) hija de doña Rosa (Helena Rojo). Así es como comienza esta historia de poesía, amor y amistad.

Para el arranque de temporada de esta puesta en escena, la actriz y cantante, Aracely Arámbula, fue invitada como madrina: “es un honor ser la madrina del elenco de ‘El cartero’, son todos maravillosos, y me encanta que vuelvan a poner esta obra en escena, porque extraño mucho el teatro, amo el teatro, además es muy lindo poder disfrutar esta gran obra, espero hacer teatro muy pronto, estuve trabajando fuera de México, y espero que me dé tiempo para hacer teatro de nuevo, me gustaría hacer más funciones de ‘Picasso’, al lado de López Tarso, me entran muchas ganas de volver al escenario”, dijo la actriz, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

La obra de teatro que protagonizan Ignacio López Tarso y Helena Rojo, es una adaptación muy libre de la obra original de Antonio Skármeta, autor chileno comprometido con la realidad política de su país, quien se interesó, en el exilio, y en escribir sobre un fragmento de la vida del poeta Pablo Neruda.

Al finalizar la función de ‘El cartero’, la también cantante, Aracely Arámbula, felicitó el haber sido invitada como madrina de temporada de esta obra en el Teatro Independencia: “un honor estar aquí compartiendo de nuevo el escenario con López Tarso, quiero felicitarlo porque me encantó verlo, y a todo el elenco, maravilloso como siempre, está muy hermoso su trabajo, me emocionó mucho, felicidades, amo el teatro, que viva el teatro, hay que recomendar mucho esta obra maravillosa”, concluyó.