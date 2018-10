Patricia Manterola brillará en “La Señora Acero”

La actriz se suma en el papel de Nancy Salas a la serie que estrena su quinta temporada

Arturo Arellano

Patricia Manterola formará parte la quinta temporada de la exitosa serie “Señora Acero”, en la que interpretará a Nancy Salas, uno de los personajes principales de esta historia y que entra para convertirse en confidente del personaje protagónico Vicenta Acero. La serie se estrenó por la cadena Telemundo, por lo que la actriz concedió una entrevista a las páginas deDIARIO IMAGEN, emocionada y comprometida con su papel en la historia.

Declara la artista “me hablaron y en cuanto me presentaron al personaje, me enamoré, porque comparte la filosofía de vida que yo llevo, que es vivir en presente, vivir el hoy, aunque son circunstancias diferentes. A Nancy son muchas cosas las que le hacen despertar a la verdad y a que lo único verdadero es el presente, porque el pasado está en el recuerdo y el futuro es incierto. Me parece que actoralmente hablando, me requirió investigación de campo porque desconocía la enfermedad que ella padece, de lo cual no puedo hablar mucho porque no nos lo permiten sino hasta el estreno. Lo que puedo adelantar es que tuve que ver vídeos para prepararme muy bien y hacer una actuación a la altura, con el respeto que merecen las personas que padecen esa enfermedad. No es una enfermedad que se note por maquillaje, no requirió caracterización”.

Destaca que su personaje es inspiracional “Simplemente porque los escritores se encargaron de que a la hora de los diálogos que tiene Nancy, la gente reciba un mensaje positivo. Para ella cada segundo y cada respiración es una oportunidad de vida y una razón para agradecer y es que así es como deberíamos vivir todos, eso no quiere decir que dejemos de soñar o tener metas en la vida., sino que la felicidad no dependa de lograr las metas en el futuro, más bien de la construcción de esas metas y el camino a ellas”.

Añade que no le ha resultado complicado unirse a las filas de la serie “Lo bueno de Señora Acero es que en cada temporada entran nuevos personajes e historias, en ello radica el éxito de la serie. Este personaje será confidente y amiga de la Señora Acero, le inyectará vida y parte de su esencia de vivir al máximo. Vicenta tiene un hijo en esta historia y Nancy le viene a dar un respiro, ese de tener alguien en quién confiar y de quién apoyarse. Mi personaje entra en el capítulo 25, ya avanzada la trama, y aunque nada está dicho, tiene las puertas abiertas para permanecer por más temporadas”.

Por otra parte, se dice agradecida “Yo soy una actriz que ha tenido la fortuna de hacer un poco de todo y no sólo en una televisora, sino en casi todas, a donde me han llamado como actriz, conductora, cantante y la verdad eso me tiene muy contenta, porque ahora la oportunidad de distribuir lo que hago es inmensa, hay muchas posibilidades en televisión, ya sea de paga o abierta, en Internet. La gente reconoce mi trabajo y estoy agradecida de poder seguir haciendo lo que amo desde niña, aunque puse hace poco una pausa en mi carrera para ser mamá, hoy estoy de regreso abierta a los proyectos que se vayan sumando”.

De la parte musical dijo: “Es algo que se ha adaptado a mi estilo de vida, cuando mis niños eran pequeños las giras no me atraían mucho, así que empecé a sacar sencillos en plataformas digitales, la música siempre ha estado presente en mi vida, me muevo con música. Posiblemente sacare disco en forma el año entrante y en tanto presentaciones”.