Andanada de última hora contra Texcoco

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La peor decisión es la indecisión

Benjamín Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense

De último minuto, los grupos de ecologistas, indigenistas y hasta de “organismos internacionales” despertaron de su letargo y ahora sí se lanzaron a tomar los espacios en los medios de comunicación para gritar en contra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que se construye en Texcoco.

A menos de 15 días de la consulta para que “la ciudadanía” decida dónde se ubicará esa estratégica terminal aérea. Al darse a conocer las dos preguntas, esos grupos arrebatan esos espacios para exponer sus puntos de vista. Algunos legítimos, otros simplemente de oportunismo político.

Recientemente, en uno de los chats en los que participo me llegó un comentario en el cual, alarmado uno de mis lectores, me dijo que se había hundido la instalación del NAICM casi un metro.

Su fuente, es su instituto, ya que no tenía ninguna fuente fidedigna. Simplemente, estaba nervioso por que todo se había “hundido”. Le comenté que esa era una “fake news”, ya que efectivamente esa terminal se hunde, como ocurre con la actual donde se encuentra el Aeropuerto Benito Juárez.

Esa zona es lacustre y se hunde constantemente. No pasa nada. No se hunde en niveles incontrolables, ni peligroso para las operaciones del aeropuerto. Eso no ha afectado, tampoco, la seguridad de despegues, aterrizajes, ni mucho menos la de las salas de abordaje.

Sin embargo, es cierto que hay afectaciones ecológicas y de la migración de aves. Además, el cochinero que están dejando los concesionarios de minas de arena, tepetate, grava, tezontle, entre otros materiales para la construcción y relleno del NAICM, con minas cerradas al aire libre y sin recuperar le medio ambiente.

Todo por tener mayores utilidades a costillas de sus propias tierras y lo productivo que puedan ser en el futuro.

Pero, aquí las autoridades como Semarnat y el Gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo del Mazo, deberían estar pendientes y vigilantes de la protección del medio ambiente y de medir los impactos a la ecología.

Después de la discusión sobre cuál es la mejor opción para el aeropuerto (Santa Lucía-Toluca y Texcoco), afloran muchos datos que exhiben deficiencias de ambas propuestas. Esto es lo que debe explicarse a los que estén interesados en participar en la la consulta. La información es certidumbre. Todo lo demás, es vulgar demagogia. PODEROSOS CABALLEROS: La diputada federal Marina Ávila, emitió en días pasados un Punto de Acuerdo que exhorta a la SENER, de Pedro Joaquín Coldwell, investigar el desempeño de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y se dé certeza jurídica a las inversiones del sector energético en Baja California.

Al mismo tiempo, exigió a la COFECE, que preside Alejandra Palacios, actuar contra los acuerdos del cabildo de Tijuana, que fomentan el oligopolio y perjudican a los consumidores que tienen que pagar precios elevados por falta de competencia. Tijuana, gobernada por Manuel Rodríguez, vive un completo caos, ante la disposición del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo para la edificación, instalación, conservación y operación de estaciones de carburación y de servicio de productos derivados del petróleo.

Mientras, las empresas gaseras y gasolineras, que están instaladas en la ciudad, como las que apenas llegan, no saben a quién dirigirse para abrir sus estaciones de servicio, pues el cabildo no se los permite. Y así quieren repetir en la gubernatura Bajacaliforniana. Los panistas y priístas, sienten el temblor moreno y no se hincan.

*** Olga Sánchez Cordero, senadora y próxima secretaria de gobernación, ve que en poco tiempo se legalice la mariguana con fines medicinales y ya está en observación el caso de legalizarla con fines lúdicos. Esta estrategia está enfocada para disminuir la persecución de adictos y la pérdida de mercados para las mafias de narcotraficantes.

Luego de la legalización del enervante en Canadá, lo que provocó ayer largas filas para adquirirla legalmente, el camino lo puede tomar México. En eso está trabajando un equipo de abogados del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Durante la temporada de lluvias, son más de 20 toneladas de basura las que se retiran al día del Río Grijalva, contaminación ambiental, que impacta en gran medida al Cañón del Sumidero. A esto, Javier Díaz Náfate, responsable de Conservación de Humedales del Parque Cañón del Sumidero, señaló que son entre 28 a 30 toneladas de basura las que son retiradas en la zona del Cañón del Sumidero. Urge rescatar ese patrimonio de la humanidad.

