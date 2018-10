Gabigar, a la conquista de México con “Transparente”

El primer disco de la hermosa artista la muestra en su faceta musical, ya luego de haber triunfado como modelo

Asael Grande

A siete años de comenzar su carrera musical, en el programa de Talentos de Chilevisión, “Talento Chileno”, logrando un lugar en la final, la cantante y compositora chilena , Gabriela Pulgar, mejor conocida artísticamente, como Gabigar, quien obtuvo el título de belleza Miss Mundo Chile, y Miss World Talent 2011, ahora incursiona en la música, con si primer material discográfico, titulado “Transparente”, de cual se desprende su primer sencillo, “Cobarde”, una canción que habla sobre el miedo a exponer nuestras emociones, y el fracaso que puede significar el no atreverse a amar: “es la primera vez que vengo a México, son muy cariñosos acá, sé que este país tiene gente que ama el arte, eso es muy bonito, vengo con un año muy bueno para mí, porque recién empecé mi proyecto como Gabigar, postulé mi primer single al Festival de Viña, ‘Cobarde’; el disco está marcado dentro del pop, hay canciones que son bastante baladas, que son más románticas, pero siento que también tengo influencias de la música británica, tiene sonoridades más folk, rock, y de hecho la canción que le da nombre al disco, Transparente, es mucho más rockera, yo hago las letras, mis melodías, parto desde la guitarra o el piano, y luego se lo presento a mi productor, Nicolás Quiroga, que lo conocí en The Voice Chile, y hemos hemos trabajado muy bien en la producción, y siento que esta primera puesta mía musical, refleja un poco lo que soy, es muy autobiográfico, es algo transparente, honesto, hablo de temas como del desamor, de los estereotipos, entonces, siento mucho cariño, y lo han calificado de sincero”, dio la cantante a este diario.

Durante el año 2012 se muda a Inglaterra para trabajar como modelo y perfeccionar su voz. Luego de este periodo vuelve a Chile para trabajar en televisión y terminar su carrera como Fonoaudióloga. Reaparece el año 2015, en la primera temporada de “The Voice Chile” y después de un año de trabajo tras el término del programa, lanza su disco debut titulado “Transparente”, bajo una nueva identidad musical, Gabigar: “busco inspiración en lo que me hacen sentir lo que otras bandas han hecho, y lo que más me gusta hacer es que la gente vibre y se emocione, y que se vayan, después de un concierto, de haber vivido algo alegre, con más esperanza de un mundo mejor, con la experiencia de haber llorado, me gusta ser muy motivadora, me gusta que la gente luche por sus sueños, me gusta ser muy motivadora”, finalizó Gabigar.

De este trabajo “Transparente” se desprende su primer sencillo “Cobarde”, una canción que habla sobre el miedo a exponer nuestras emociones, y el fracaso que puede significar el no atreverse a amar. Melancólica y dulce en sus arreglos, memorable en su melodía, “Cobarde” te invita a viajar hacia un lugar cálido y envolvente, al cual, es difícil no regresar. Este primer sencillo ya tiene casi 2 millones de reproducciones en Spotify, estuvo en importantes listas oficiales de la plataforma, alcanzando incluso “los 50 virales de Chile”, esta canción aún permanece en listas latinas, escuchadas por más de 2 millones de personas. Gabigar busca llegar al exigente público de México y Centroamérica con sus canciones, a un grupo transversal de jóvenes empoderados que buscan no sólo romance y contenidos nuevos en las letras, sino también, aventura y participación en la música.