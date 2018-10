Mancandy lanza “Devuélveme el cielo”

La canción está dentro del género urbano y ha sido producida por el nominado Grammy Latino “BrunOG”

Arturo Arellano

El cantautor mexicano Mancandy lanza al mercado su cuarto sencillo a promocionar “Devuélveme el cielo”, melodía de género urbano, inspirada en el momento angustiante que sacudió a los mexicanos el 19 de septiembre 2017, este tema está bajo la producción del nominado al Grammy Latino “BrunOG”.

En entrevista para las páginas de esta casa editorial, DIARIO IMAGEN, el cantautor y diseñador de modas detalló que “fue un proceso complicado dar vida a esta canción, pues es evocar de nueva cuenta esos momentos después del terremoto, cuando no hay señal y pierdes total comunicación con tus seres amados, pues todo lo material deja de importar, sólo pides a Dios que tu gente se encuentre con bien; de eso habla esta canción”. Lo mismo. afirma que vivió muy de cerca el sufrimiento y el desconcierto de muchos mexicanos que perdieron todo. “Estuve ayudando en diferentes puntos de la ciudad, desde cargando escombros hasta llevando medicamentos en motocicleta por toda la ciudad. Sólo de recordar ese día se me salen las lágrimas, y no es una exageración, creo que como mexicanos vivimos muy de cerca el dolor de nuestros hermanos y lo que te queda es dar todo lo que puedes desde tu trinchera”.

Dado lo anterior, Mancandy no se queda de brazos cruzados y a más de un año de este terrible sismo, continúa haciendo labor altruista, siendo esta canción ejemplo de ello. “Las ganancias recaudadas con ‘Devuélveme el cielo’ se donarán a los afectados del sismo 19/09 en la ciudad de Jojutla, Morelos. Sé que muy probablemente no es suficiente, pero nunca hay que quedarnos sin hacer nada, esto es lo que tengo, mi arte, mi músicay no dudaré en ponerla al servicio de los más necesitados”.

La canción fue producida por el nominado al Grammy Latino BrunOG, mezclado por el reconocido productor Métrika y martirizado por Erich Urbina (Rolling Stones, Juan Gabriel, Río Roma, Kalimba y acreedor a Grammys Latinos). Ha sido todo un honor trabajar con gente de este nivel profesional, porque te llevan por un camino diferente, te motivan a estar a la altura y ofrecer lo mejor de ti asegura. El trabajo musical de Mancandy ha sido destacado recientemente por la revista Billboard USAy hoy en día un referente del género urbano gay alrededor del mundo.

Su primer sencillo “Dispuesto a ti” fue lanzado durante su desfiles en Fashion Week México, una sorpresa para muchos que no conocía su faceta como cantante y compositor.

Luego siguió su sencillo “Loco”, a dueto con la reina del neo-perreo “Tomasa del Real” (Chile), una composición divertida y atrevida que pone a bailar a cualquiera.

“Bootycall” su tercer sencillo, es una canción sexy de R&B latino y toques de Dancehall con una temática que envuelve el amor en tiempos de redes sociales. Mismo nombre que le dio a su colección de otoño/invierno 18 presentada en la semana de la moda en San José Costa Rica MBFWSJ.