Gael García se pronuncia contra la xenofobia

El actor opina sobre la caravana de migrantes hondureños que cruza por territorio mexicano

Gael García Bernal se presentó en una conferencia de prensa en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, a donde si bien acudió para presentar su participación más reciente en la película “Museo” aprovechó también para dar su opinión sobre los hechos ocurridos en la frontera sur de México, cuando una caravana de migrantes hondureños, pretendieron entrar a territorio mexicano de manera ilegal.

“No hay lugar para la xenofobia”, dijo el actor en relación a lo ocurrido con la Caravana Migrante, que cruza por el país y que se vio, en un principio, obstaculizada por el gobierno mexicano, “Es importante que ahora que tenemos una interlocución más fluida con el cambio de gobierno se puedan discutir estas cosas, pero no hay lugar para la xenofobia, no hay lugar para el racismo, no entra a la discusión. Ahora se está hablando de lo que por mucho tiempo se ha pedido, la visa de trabajo, la visa transitoria, para que puedan pasar con libertad por México y si se dan las circunstancias se puedan quedar. Me parece que es normal, todos tenemos derecho a estar bien y a buscar algo mejor, pero parece que es la primera vez que se habla de esto y no, llevamos años”.

Lo mismo, invitó al público a tener un criterio más amplio, pues el actor compartió vía internet su trabajo documental llamado “Los Invisibles”, en el que describe en pantalla los peligros que existen para un migrante desde que cruza la frontera de Guatemala con dirección a Estados Unidos, a la par el actor recordó el momento en el que decidió cruzar la frontera sur de México sin documentos, “crucé una vez a otro país sin visa, caminando por el rio Suchiate, quien conoce la frontera sabe que el problema no es el filtro, la frontera es muy permeable, se puede caminar, el problema es lo que hay después y cómo se ha criminalizado a las personas que solo buscan una vida mejor”. “Museo”, es el más reciente filme de García Bernal, se encuentra en la competencia del Festival Internacional de Cine de Morelia y se estrena el próximo 26 de octubre en cines, trata sobre el robo que sufrió el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la navidad de 1985. Leonardo Ortizgris es su compañero en los roles protagónicos, mientras que, Alonso Ruizpalacios es el director de la cinta.

Por otro lado, su amigo Diego Luna, hizo lo propio, de momento solo a través de redes sociales, pues través de su cuenta de Twitter fijó su postura sobre el trato que el gobierno mexicano le ha dado a la caravana migrante de Honduras “Su gobierno no me representa sr @EPN . Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¡Que vergüenza! #CaravanaMigrante”, escribió, acompañando su texto con varias fotografías de lo ocurrido en la frontera sur de nuestro país.