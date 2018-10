Myriam Sayalero combate problemas juveniles con “Oscuro como mi corazón”

Este 24 de octubre se hará la presentación del libro en la Biblioteca Vasconcelos, donde además habrá un concurso de rap con la presencia de Mare “Advertencia Lirika”

Arturo Arellano

“Oscuro como mi corazón” es un libro de la prestigiosa escritora Myriam Sayalero, en el que realiza un recorrido por emociones y trastornos como la ansiedad, la depresión, la impotencia, el duelo… monstruos que viven con nosotros y con los que tenemos aprender a luchar o a convivir.

Con tres historias contenidas en la obra literaria se adentra en las problemáticas que enfrentan los jóvenes y les ofrece una herramienta para detectar conductas y superarlas de manera sana, lo mismo una fuente de inspiración para ayudar a otros a salir delante de sus problemas.

El libro ya está disponible a la venta en librerías y tiendas digitales, sin embargo, este 24 de octubre se realizará una presentación oficial en México, específicamente en la Biblioteca Vasconcelos, lugar donde además se llevará a cabo un concurso de rap, con el que se pretende acercar a los jóvenes a la lectura. Como juez de esta justa de talento oral, se presentará la rapera oaxaqueña Mare “Advertencia Lirika”.

Previo a este evento, la autora del libro concedió una entrevista para las páginas de este diario, en la que explicó que el objetivo de este libro “es dar visibilidad a todos aquellos jóvenes que pasan por momentos difíciles en su vida, esos que están en redes sociales con su felicidad ficticia, pero detrás están inmersos en muchos problemas. En el libro hay tres historias con diferentes personajes, cada uno con diferentes problemas como el bullying, cuando no se atreven a enfrentarlo, uno de cada tres jóvenes en México sufre de este tipo de acoso, es el país con más bullyingen el mundo, lo cual es alarmante. Entonces espero que leyendo esta historia pueda la gente identificarse y enfrentar esas situaciones”.

Por otro lado también aborda temas como las drogas y la violencia. “Un chavo trata de salir de la adicción a la cocaína, una chica toma la decisión libre de abortar, otra chica es violada, una más sufre de violencia de parte de su pareja, entonces creo que con este libro entenderemos un poco el contexto de cada persona y por qué llegan a ese tipo de circunstancias. Quiero decirle a los jóvenes ‘ojo no pasan nada porque te pasa esto, puedes salir adelante, es solo una etapa, lo que necesitas es descubrir es que no estás solo, que hay maneras de salir’. Los jóvenes se sienten solos, incomprendidos y aislados, de modo que hay luchar porque crean lo contrario”.

Destaca que el 50% de las mujeres que tienen pareja sufren de violencia. “Si estás en el personaje de las que no lo sufren debes ser empática con quienes sí y no decir ‘Aguanta las bofetadas porque quiere’, sino tener empatía, seguro si lees esta historia te lo pensarás dos veces antes de juzgar y mejor buscarás ayudar”. Define por lo anterior, el proceso creativo de su escritura como algo doloroso “La fase de documentación es muy dolorosa, por el ejercicio rompedor de meterte en la piel de esas personas, su lenguaje y sentir lo que sienten, es la única manera para mí que soy un ente emocional de poder transmitirle a la gente una historia como estas, no desde la razón, sino desde el corazón, porque a los adolescentes no se les puede hablar desde la razón, sino desde la empatía”.

Asegura en tanto que “La solución a estas problemáticas que enfrentamos en el libro arranca con hablar, no hay otra, contarlo, porque para ti puede ser evidente lo que vives, pero el entorno no lo sabe, puedes estar atormentado por una violación, por el bullying,por las adicciones, pero debes enfrentarlo y platicarlo”.

Sobre la presencia del rap en el libro y en la presentación del mismo detalla “el rap es una extraordinaria herramienta para vehiculizar la rabia, me hacía falta una historia para plasmar la rabia de los jóvenes, entonces la enfrenté con el rap. Aprovechando ese lenguaje tan sin reglas, tan abierto y tan de jóvenes, queremos acercar a los chicos a la lectura. Por ello también el concurso que tendremos el día de la presentación del libro, en el que los ganadores tendrán un lote de libros y un convivio con Mare”. Habiendo probado con un evento similar en España, concluye que será conmovedor.