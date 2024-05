Alertar y prevenir no se dan en la 4T

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Apagones, criminal no informar

Hospitales y enfermos, víctimas

Sheinbaum no toca esa crisis

Los debates y las “divinas garzas”

No sirven para nada en absoluto

Crecen ingresos de Telefónica México

Accor, certificaciones de sostenibilidad

Estar preparados para la guerra es uno de

los medios más eficaces para conservar la paz

George Washington (1732-1799) Primer presidente de los Estados Unidos

Estar en manos de incompetentes, abusivos y prepotentes, es de dar pánico.

Si te pones en manos de esos personajes en un hospital, en la administración pública o en la vida cotidiana, la integridad de una sociedad está en riesgo.

Esto ocurre en varias áreas del país. En este sexenio, inició una nueva cepa de incompetencia: los que proporcionan energía eléctrica a la comunidad.

López Obrador, en su afán de fortalecer el monopolio de distribución de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, desvía recursos para la construcción de otras fuentes de energía sustentable y limpia.

La CFE que dirige el ex salinista y ahora negociante en el poder, Manuel Bartlett, es dirigida por incompetentes. Los técnicos que saben de generación de energía, son marginados de los mandos.

Esa empresa de “talla internacional”, consentida por el Presidente, ha demostrado un fracaso contundente, al convertirse en un botín para los políticos de la 4T y sus fieles genízaros.

Esto te lo platico, estimado lector, luego de la cadena de apagones que han azotado a todo el país. Para el Centro Nacional de Control de Energía, Cenace, que dirige Ricardo Mota, este fin de semana pasado, habrían terminado los apagones. Los calificó de “preventivos”.

Demostró Mota que no tiene la menor idea de cómo interconectar todas las empresas generadoras de energía. Se le olvidó que López Obrador compró a Iberdrola, la plata de Altamira. Pero, además, prometen que se acabarán los apagones, pero no dicen dónde ocurrirán para que hospitales, empresas y, en especial, los enfermos que necesitan el uso de aparatos eléctricos para su supervivencia, en sus casas, puedan tomar precauciones.

Pero, absolutamente nada. Mota, ni Bartlett, ni ninguno de los burócratas dorados del gobierno lopezobradorista tienen la más remota idea de lo que pasará.

No sabemos si alguna persona murió por la falta de información, pero si sabemos de muchos que han pasado momentos de angustia y temor de muerte de un ser querido.

Estar en manos de incompetentes, ineptos, negligentes, indolentes y estúpidos, pone en riesgo nuestra vida e integridad.

PODEROSOS CABALLEROS

DEBATES, INSERVIBLES: Gracias a la incompetencia de las autoridades electorales, en especial la presión que ejercen los partidos políticos para que sus candidatos no sean exhibidos como realmente son, los debates preelectorales son un ejercicio inútil. Quienes tenemos una empresa y seleccionamos personal, lo primero que hacemos es una entrevista en la cual se revisan sus antecedentes laborales, los personales y, en fin, una larga lista de requisitos de confiabilidad, honestidad, capacidad y creatividad para resolver problemas. Eso hacemos en una empresa. Para seleccionar a administradores públicos, se deberían hacer exámenes similares. Es porque dejamos miles de millones de pesos en sus manos, para administrarlos en beneficio de nosotros; no para los bolsillos de la clase política. Hoy, en los debates,se hacen descalificaciones y acusaciones graves, que ninguna pasa ante el MP, ni a tribunales. Es una tomadura de pelo al elector. Queremos ver quiénes son verdaderamente los candidatos para elegir al mejor. No al que compró las más escandalosas encuestas. Simplemente el mejor. Para el bien de todos y para mal de los ladrones e incompetentes.

TELEFÓNICA: Bajo el liderazgo de Camilo Aya, Telefónica México, creció 10.2% en sus ingresos en el primer trimestre del año, frente al mismo periodo de 2023, gracias a las ventas del segmento pospago. Además, aumentó 13.9% en el flujo operativo o EBITDA entre enero y marzo de este año.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

ACCOR: Bajo el liderazgo mundial de Sébastien Bazin, el consorcio hotelero francés Accor, liderado en México por Mauro Rial, ganó certificaciones locales de sostenibilidad para más de 50 hoteles en las Américas. En Brasil, Colombia y México, la certificación elegida es Green Key, mientras que en Argentina y Chile cuenta con el apoyo de sellos locales reconocidos, Hoteles más Verdes y Sello S, respectivamente. Cada hotel certificado aprobó una evaluación de prácticas sostenibles, centrada principalmente en cuatro criterios: gestión medioambiental, ahorro de agua y energía, gestión de residuos y participación en la comunidad local.

