Democracia, ¿un trámite?

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

México retrocede peligrosamente hacia el presidencialismo. La prometida transformación fracasó y nos regresó al centralismo. Prueba de ello, la declaración de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, al asegurar que la elección presidencial ya está resuelta y sólo “falta el trámite el 2 de junio”. ¿Acaso la democracia y el futuro del país son sólo un trámite?

Dar por ganadas las elecciones no es una buena señal en un proceso democrático, donde el factor miedo se ha impuesto en las campañas políticas y hasta el momento, 60 personas vinculadas con la elección han sido asesinadas, de éstas, 31 eran aspirantes o candidatas; 421 candidatos han solicitado protección y de ese total 169 son abanderados a cargos locales, principalmente a presidencias municipales.

Imponer la idea de que “este arroz ya se coció” fomenta el abstencionismo, es mandar ¡Al diablo las instituciones!, y la opinión de más de 98 millones de personas deberemos acudir a las urnas el próximo 2 de junio a votar y elegir libremente a más de 20 mil cargos de elección popular.

El mandato de las urnas está en riesgo. México se debate entre la ambición presidencial de reconcentrar el poder y un persistente, pero débil pluralismo que no se traduce de manera fiel en los espacios formales de representación política. Los partidos de oposición enfrentan el reto de recomponer sus estructuras para mantenerse competitivos o desaparecer.

El avance de Morena nada tiene que ver con un arraigo entre la población. Uno de los factores que benefició al partido en el poder en los pasados comicios fue el abstencionismo que va del 60 al 80%. La gente tuvo poca motivación, prevaleció el miedo en algunos estados por la injerencia del crimen organizado y la percepción de que nadie le podía ganar a Morena.

Al cierre del sexenio, la situación es diferente, el desencanto por la #4Transformación y el hartazgo por la clase política plantea un escenario incierto para el partido en el poder y por ello desde Palacio Nacional impulsan y divulgan la narrativa de que sólo “falta el trámite del 2 de junio”, apoyados en los resultados de encuestas convenientemente muy ventajo$a$ para ella, a fin de desincentivar a los votantes o convencer a los indecisos.

Una estrategia que han aplicado en otras elecciones estatales y funcionó, aunque ésta no se traduzca en buenos gobiernos, como atestiguamos en los 23 estados que controla la alianza “Sigamos Haciendo Historia”. Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de Movimiento Ciudadano al Senado, lo definió así: “Tenemos un gobierno que se ha dedicado más a la venganza que a la justicia… El país está sumido en una crisis no vista desde la revolución, las cosas no andan bien, por más que la mentira oficial así lo diga”.

Y los números lo confirman: La percepción de inseguridad en México repuntó al 61% en el primer trimestre de 2024. De acuerdo con TResearch, durante el sexenio de López Obrador se registran 95 asesinatos diarios. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reconocen que en abril pasado se superó la barrera de las 180 mil personas asesinadas en lo que va del sexenio. Y el presidente, en un contrasentido, lo reconoció así: “No hay más violencia, hay más homicidios”

Así las cosas, el próximo 2 de junio se juega la gobernabilidad del país, en una endeble democracia polarizada. Como decía el ideólogo del tricolor, Jesús Reyes Heroles: “En política lo importante es convencer, persuadir, no improvisar”.

La democracia no es un trámite, los analistas advierten: “Las democracias descompuestas no devienen en populismos sino que derivan en demagogia”. Basta ver lo que sucede en otras naciones latinoamericanas y cómo terminan.

México debe avanzar hacia un sistema democrático participativo y no sólo representativo. El poder del voto nos permitirá elegir entre el pluralismo (democracia) o el autoritarismo. #VotoÚtil.

VERICUENTOS

Debate CDMX

Y su tiempo se acabó… En el último debate de los aspirantes a gobernar la Ciudad de México, Clara Brugada, SantiagoTaboada y Salomón Chertorivski, quedó claro que después de 27 años, la izquierda podría perder la capital del país. Las respuestas y propuestas de la candidata de Morena a los temas de seguridad, justicia y desarrollo inmobiliario, no cubren las expectativas de los ciudadanos que vienen padeciendo falta de agua, inseguridad y deficiencias en los transportes públicos, entre otros servicios. El atentado en contra de la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y su familia, así como la decisión de reservar la información por 3 a 5 años sobre la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez tendrá un costo electoral. ¿Será que como dijo López Obrador, “la CDMX ya se derechizó”? ¡Tómala!

“Marea rosa”, 19 de mayo

Todo listo para la tercera movilización de la “Marea rosa”, en diversas ciudades del país, en la Ciudad de México contará con la presencia de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD. Los organizadores pretenden motivar a los ciudadanos a votar por los aspirantes del frente opositor el próximo 2 de junio. Ojalá que la marea ciudadana se refleje en las urnas y destierre el abstencionismo. #VotoInformado.

@guillegomora