Estos últimos días —en la recta final para las elecciones del 2024— fuentes del “war room” (cuarto de guerra) de la “señora X” nos revelan que la estrategia en la que se enfocarán en el último debate del domingo 19 de mayo, destaca el acumular y utilizar como nuevas armas de guerra los “gazapos y hechos de violencia” en contra de candidatos y candidatas, así como la violencia generada con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los conservadores son muy predecibles y como ya se les acabaron sus ataques de: “narco-candidata”, cuentas en paraísos fiscales, nacionalidad judía, esposa de Carlos Ímaz, Línea 12 del STC, Colegio Rébsamen, escasez de agua, agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, entre otras más, ahora las nuevas armas serán los gazapos, errores, pifias, descuidos, deslices, faltas, caídas, traspiés, así como la violencia en la UNAM.

Sobre el tema de gazapos, errores, pifias, descuidos, deslices, faltas, caídas y traspiés, hay que recordar que, en este caso, cuando fue jefe de Gobierno en el Distrito Federal el ahora Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, hubo un tiempo en que los medios de comunicación nunca dejaron pasar un error o gazapo.

En una de esas primeras “mañaneras” cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal —a las 6:30 am, de lunes a viernes— AMLO cometió un error, pues al contestar (su “mecha era más corta”) caía en las provocaciones que le planteaban los reporteros.

Uno de esos capítulos fue cuando AMLO dijo: “¡Al diablo con esas encuestas!”. En la empresa más poderosa de televisión, Televisa, la ajustaron y eliminaron la palabra “esas” y se difundió como: “¡Al diablo con las encuestas!”.

Así también se dio con la expresión: “¡Al diablo con sus instituciones!”, que la utilizaron como “¡Al diablo con las instituciones!”.

Ahora bien, en estos tiempos, apenas el 1 de marzo del año en curso, en el arranque de su campaña proselitista a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México —llena al tope y ante más de cien mil militantes y simpatizantes— cometió el primer gazapo durante su discurso al decir que “sólo hay dos caminos este 2 de junio: que siga la corrupción…”, justo al inicio del mensaje, frente a Palacio Nacional. Inmediatamente Sheinbaum Pardo rectificó: “que siga la transformación o que regrese la corrupción”.

Más recientemente, en Baja California Sur, cometió el segundo gazapo, al declarar: “Nosotros no vamos a llegar a la Presidencia, como lo hizo el presidente Andrés Manuel, por una ambición personal; nosotros llegamos a hacer justicia, a que haya bienestar para el pueblo de México”.

Tras la confusión que causó su discurso en Baja California Sur, y difundida ampliamente en noticieros, columnas y por comentaristas y opinólogos, la doctora Claudia Sheinbaum aclaró que nunca quiso dar a entender que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la Presidencia por ambición personal, lo cual fue “oro molido” para los opositores en esta campaña política del año 2024.

Ya lo ha dicho el presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que “uno es dueño de su silencio y rehén de lo que dice”, por ello, los políticos de Morena tienen que ser muy cuidadosos, porque sus opositores no los ven con lupa, sino con microscopio.

Parte del trabajo de los dirigentes de izquierda es procurar no equivocarse. De ahí que lo mejor sea no hablar mucho. Pero también hay que tener presente que cuando se tiene una actividad política intensa, es difícil no equivocarse.

Una cosa es que vayas a un acto una vez por semana, que escribas un discurso, que lo cuides y lo calibres bien. Y otra es que, como dirigente político, que tienes que hablar todo el tiempo e improvisar, no te enojes y no te equivoques. Es consejo del presidente AMLO, a quien las conferencias diarias en el gobierno del Distrito Federal le sirvieron para foguearse y acumular práctica. Y para estar siempre alerta, porque los representantes de los medios de manipulación andaban a la caza del error y del gazapo; y se vio claramente cuando muchos de esos reporteros, vinculados a la derecha de sus empresas privadas con línea editorial claramente definida, los provocaban.

Los jefes de “corte y confección” y de información de los periódicos, la radio y la televisión mandaban a hacer preguntas complicadas, para ver si AMLO se equivocaba, si trastabillaba, para ver si lo agarraban “fuera de base”.

Frente a una férrea comitiva de caza gazapos, errores, pifias, descuidos, deslices, faltas, caídas, traspiés, y de incidentes como la violencia en UNAM, a la candidata de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo —y candidatas y candidatos de la Cuarta Transformación— no les queda más que trabajar cada día en desmentir y desmoronar infundios en el sector de la población que aún cree en las ofertas y mensajes de los conservadores.

Es vital continuar con el proceso de concientización entre la población, para que nunca más vuelva la corrupción que representaron el PRI y el PAN en su momento… Y hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos.