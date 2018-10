Juan Solo desnudará sus canciones en “Sólo amigos 2”

El concierto se llevará a cabo en el Centro Cultural Roberto Cantoral el 4 de noviembre

Arturo Arellano

Juan Solo es un artista cuya perseverancia lo ha llevado a niveles impensables, hoy en la búsqueda de un tema que lo catapulte a nuevos horizontes, se prepara para ofrecer una presentación en el Centro Cultural Roberto Cantoral, bajo el concepto “Sólo amigos 2” con grandes músicos, y con algunos artistas invitados como Kurt, Marco Mares y Raquel Sofía, esta última nominada a los Latin Grammy por su más reciente disco “2am”. El showtendrá efecto el 4 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

La salsa y los ritmos latinos le traen a Juan Solo muy gratos recuerdos de su niñez, porque sus padres los escuchaban y creció con esa música, por lo que decidió tener una aventura dentro de esos estilos ofreciendo “Ciudad tropical” un primer concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, en el que la fastuosidad del show le hizo darse cuenta de que lo siguiente tendría que ser algo más mesurado. Así nace “Sólo amigos 2”, donde Juan desnudaráa sus canciones para presentarlas tal y como fueron concebidas. Durante su visita a esta casa editorial, Juan dijo en entrevista “Llevé toda mi música hacia lo latino, pero me pasé un poquito de la raya, de modo que el showen el Cantoral será con amigos como un pretexto para desnudar las canciones y ofrecerlas sin arreglos, lo más crudas posibles, frente a frente con el público”.

Destaca que “todos los artistas que se dedican a la música están en la búsqueda de esa canción que nos cambie la vida, como ‘Entra en mi vida’ de Sin Bandera, ‘Espacio sideral’ de Jesse & Joy, esa canción que te catapulta y en mi caso encontrarla me está llevando más tiempo del que esperaba. Pero también esta padre porque me ha llevado a tener una busqueda más intensa, profunda y a conciencia”.

En esa perseverancia describe que “yo abracé esa forma de vivir hace ya varios años, de modo que no me pesa, quiero aferrarme a esto y envejecer en los escenarios, quiero permanecer ahí porque esto se vuelve un adicción, consolidarse es el paso que sigue, no bajar los brazos. Creo que hemos hecho unos primeros 7 años de carrera muy buenos y pronto daremos con esa canción que estamos buscando”.

Sobre no caer en la moda de hacer reggaetónexpresa que “no me nace, no lo he sentido como algo natural para mí, amo la congruencia y no he sentido la necesidad de hacerlo. Si me gusta el urbano y lo escucho cuando voy al gym, lo bailo es inevitable, pero no para hacerlo o cantarlo. Por ello prefiero experimentar con otros géneros, creo que todas las posiciones son válidas, quienes se suben a la moda, es válido y en mi caso que no quiero hacerlo y tengo libertad desde la independencia de hacer lo que quiera, no me ha llegado el interés de hacer reggaetón”.

Adelanta del concierto que iré con artistas amigos que voy conociendo con el tiempo y que me gustan sus proyectos, sean conocidos o no. Todos estamos en el camino y buscando nuestro lugar, por ello mis tres primeros invitados, incluso mucho más jóvenes que yo y que la están rompiendo cañón en plataformas digitales. Estará Kurt, Marco Mares y Raquel Sofía, ya superconfirmados, a quienes se sumarán otros tres invitados, que anunciaré próximamente en mis redes sociales”.

Finalmente dijo que lanzará tres sencillos a la brevedad, mismos que elegirá de entre más de 30 canciones que ha compuesto para su nueva etapa. “Me gustaría que fuera un disco, tengo canciones suficientes para ello, pero de momento lanzaré sólo tres sencillos”.