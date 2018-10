Hasta el “Último acto” con Vicentico en el Pepsi Center

Acompañado por su grupo de cabecera, el cofundador y vocalista del legendario grupo Los Fabulosos Cadillacs ofreció un gran show en el que interpretó sus grandes éxitos

Asael Grande

Después de la presentación que ofreció en la tierra del tequila, en la quinta edición del Festival Tecate Coordenada (el cual se realizó en el Parque Trasloma), el cantante, músico, y compositor argentino, Gabriel Julio Fernández Capello, mejor conocido como “Vicentico” (cofundador y vocalista de Los Fabulosos Cadillacs, y quien comenzó su carrera en paralelo como solista en el año 2002), ofreció un concierto para sus fans mexicanos, que se dieron cita en las instalaciones del Pepsi Center de la Ciudad de México.

Música elegante, y exquisita, y acompañado de su inseparable banda, Vicentico puso a bailar con sus canciones al público mexicano, con temas de sus discos Vicentico (2002), Los rayos(2004), Los pájaros(2006), Sólo un momento(2010), Sólo un momento en vivo(2012), Vicentico 5 (2012) y Último acto(2014).

Fue pasadas las 20:30 horas, y ante un despliegue escénico y una producción a la altura del argentino, se escucharon las ovaciones de los asistentes para recibir en el escenario a Vicentico, y que se escucharan los primeros acordes de Ya no te quiero(incluída en el álbum Sólo un Momento, del 2010), y continuar con Si me dejan, Viento, Fuego, y Último acto: “muchas gracias por este momento con nosotros, estamos totalmente agradecidos por esta noche, muchas gracias de verdad”, fueron las palabras de bienvenida de Vicentico, quien no dejó de tocar una canción tras otra, junto a su ensamble de músicos, que en veces, parecía un cuarteto de jazz.

Ejecuciones al ritmo de balada, acústico, sonidos electrónicos, reggae, fue parte del ritmo que el frontman Vicentico tocó durante la noche; El otro, La carta, El rey del rock and roll, dieron paso a uno de los momentos especiales de la velada musical argentina: la interpretación de Ashes to Ashes(original de David Bowie), que dio paso a dos canciones de Los Fabulosos Cadillacs:Siguiendo la luna, y Basta de llamarme así, y que pusieron a bailar a los presentes.

Morir a tu lado, Sólo un momento y Los caminos de la vida(de Omar Geles), fueron algunas de las canciones que interpretó la leyenda del rock latinoamericano, para cerrar con broche de oro, con Vasos vacíos, en lo que fue un concierto lleno de creaciones propias, y recuerdos de los Cadillacs, con mensajes líricos poderosos, y experimentaciones por territorios inexplorados, que hablan de la realidad circundante, y cotidiana, ante un público que se entregó hasta el último acto.