Beret llega a México con “Te echo de menos”

El artista español ofrece música urbana con un contenido edificante en cada verso y con ello prepara nuevo disco

Se presentará este 25 de octubre en el Bar Caradura de la Ciudad de México

Arturo Arellano

Francisco Javier Álvarez Beret, mejor conocido como Beret, es sin lugar a dudas uno de los fenómenos musicales más sonados del momento en España, pues en un tiempo récord, conquista gran parte del viejo continente y países hispanoamericanos a partes iguales con sorprendente rapidez. Su futuro no es una incógnita, pues seguramente Beret seguirá creciendo a pasos agigantados, ya que empezó a componer a los 15 años y hoy pasado de los 20 ha logrado imprimir a cada una de sus canciones un contenido edificante, propositivo y enriquecedor no sólo para el alma, sino para la conciencia.

Con su nuevo sencillo “Te echo de menos” bajo el brazo, Beret llega a México y ofrecerá una presentación en el Bar Caradura este 25 de octubre, por lo que en entrevista para DIARIO IMAGEN comenta: “Esta canción la compuse hace un año y no la había lanzado por que tenía miedo, justamente de salir de esa zona de confort, no sabía cómo la gente la iba a recibir, ya que es una fusión entre el rap, la música urbana y el pop. Hay partes muy poperas y otras en las que parece que estoy rapeando. Afortunadamente la gente la ha acogido muy bien, en tanto a las personas que la critican les puedo decir que esperen, igual hace cuatro años lancé temas poperos y es cuestión de darles la oportunidad a las canciones”.

Reconoce que “ser cantante vino solo, porque realmente lo que yo hacía desde siempre era componer y mi proceso siempre es el mismo. Hago un tema en el momento en el que llega la inspiración, jamás los dejo a la mitad, porque no es lo mismo la inspiración se va. Me gusta hablar de lo que me nace, de lo que siento y en ello busco que la gente se identifique y se quede con algo bueno. ‘Te echo de menos’ es un tema que habla de eso del extrañamiento, pero por ejemplo ‘Ojalá’ habla de la autoestima, cada canción enfrenta un tema significativo con el que la gente puede identificarse”. Gracias a su manera tan universal y a la vez profunda de componer Beret ha sido muy versionado en plataformas de video, donde sus composiciones de rap son retomadas por cantantes de pop o balada y hacen sus propias versiones “Celebro que lo hagan, es un honor para mí, poder escuchar mis letras en otros estilos y con el sentimiento de otras personas”.

Destaca que el sencillo es la punta de lanza para la creación de un nuevo disco en el que dice “Quiero tener versatilidad, tener un balance entre lo que se hacer y me funciona, con tratar de hacer nuevas cosas. Será un disco no enfocado a una sola cosa, para que la gente no diga ‘Voy a escuchar a Beret y terminaré llorando’, sino que puedan reflexionar, pero también estar alegres, justo como en los conciertos donde pueden estar alegres, llorando de felicidad y luego sufriendo algún tema, para volver después a saltar y bailar”.

Sobre el aporte de España al rap explica que “el rap en España y toda Europa está creciendo mucho, hay gente haciendo música urbana increíble, pese a que llevamos pocos años en ello. Y es gracias a que se está haciendo y escuchando rap sin prejuicios, ya no es como antes, no es música de chavales o sólo de la calle, sino que se están haciendo contenidos más profundos y en ello más gente lo está escuchando”.

“Te echo de menos” ya está disponible en plataformas digitales, mientras que la presentación de Beret en la Ciudad de México se realizará este 25 de octubre en el Bar Caradura.