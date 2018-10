Celebrarán al Órgano Monumental del Auditorio Nacional

Se realizará concierto el 4 de noviembre con la presencia y actuación de los organistas Giovanni Clavorá Braulin (organista de la Basílica de San Pedro) y Víctor Urbán (organista titular del OMAN)

Arturo Arellano

Inaugurado el 23 de noviembre de 1958, el Órgano Monumental del Auditorio Nacional (OMAN) cumplirá seis décadas, por lo que se celebrará en el recinto el espectáculo Organistas del Vaticano y México. Magno concierto del OMAN 60 Aniversario, en el que se reunirán dos destacadas figuras ejecutantes de este instrumento en el mundo. Por un lado, desde Roma, el maestro Giovanni Clavorá Braulin, organista de la Basílica de San Pedro y por el otro de México, el maestro Víctor Urbán, organista titular del OMAN. Lo anterior tendrá efecto el 4 de noviembre en el Auditorio Nacional.

En rueda de prensa, el maestro Urbán detalló que “es bueno darle crédito al maestro Jesús Estrada sobre la llegada de este órgano a Auditorio Nacional, quien fue organista titular por 20 años y después seguí yo. Este es el instrumento más grande de América Latina, cuenta con cinco teclados manuales, un pedal, 15633 flautas y 250 plaquetas de registro con un sonido diferente cada una. De modo que se pueden hacer miles de combinaciones. Sonidos de flauta, de lengüeta y hasta de percusiones como xilófono y el arpa. Es un magnifico instrumento. En Estados Unidos hay dos instrumentos más grandes, pero ese al igual que los de Norteamérica son fabricados de tubos, literalmente suena aire que vibra dentro de un tubo, los órganos actuales no deben ser llamados órganos, porque son imitaciones del sonido”.

A 60 años de su llegada a Auditorio Nacional, aseguran que es un instrumento que ha ofrecido muchísima cultura, enmarcando grandes eventos, como este concierto en el que también participará Giovanni Clavorá “es un gran honor estar en México, es mi primera vez en el país y creo que la Ciudad de México es muy hermosa. Tengo mucha curiosidad por tocar este órgano monumental, espero disfruten el programa que elegí para este evento. La persona que creó este órgano es la misma que hizo el que se tiene en la Basílica de San Pedro, en Roma, además del que está en el Conservatorio italiano, de modo que me familiarizaré pronto con él”.

Describieron que será un programa en dos partes: la primera ejecutada por Víctor Urbán, en la que interpretará el concierto en Do mayor de Vivaldi y Bach. Es manejado con dos autorías porque Vivaldi lo compone y Bach lo transcribe para ser tocado en órgano sólo. Posteriormente tocará “Paisaje” de Jesús Villaseñor y terminará con Tocata y fuga en Re menor de Johan Sebastián Bach. En tanto, Braulin tocará tres preludios corales, algunas piezas de Astor Piazzola y una transcripción a órgano de la obra “Carmina Burana”, que está escrita para una orquesta y un coral, pero que el maestro Braulin transcribió para ser tocada con órgano.

Finalmente, Urbán no descarta la posibilidad de contemplar compositores contemporáneos para futuros repertorios a ser ejecutados con OMAN. “Existen autores contemporáneos muy buenos y sin duda este órgano está listo para sonar cualquier tipo de obra desde las clásicas hasta lo más actual porque tiene todo tipo de registros”.

Así se celebrará a OMAN, órgano incluso tocado por López Mateos “El ex presidente quería tocar, pero no podía porque decía que estaba desafinado. En ese entonces Urbán estaba de encargado del instrumento, supliendo al maestro Estrada, de modo que acudió a ver qué pasaba y era que no había prendido los cuatro motores que dan sonido a este imponente instrumento, solo prendió uno y por eso no sonaba bien. Por otra parte, el sonido llega con un cuarto de segundo de retraso y el Presidente mexicano quería seguirlo, pero dijo ‘no puedo’ tocó cuatro compases, se levantó y se fue”, cuenta la historia, como muchas otras que rodean al bello órgano monumental, cuya fiesta se celebrará el 4 de noviembre en el Auditorio Nacional.