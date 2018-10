Hallan explosivos en correos para los Clinton y los Obama

Un técnico los encontró

Donald Trump llamó a la unidad contra la violencia política

Autoridades hallaron un aparato explosivo en la casa de la ex candidata presidencial, Hillary Clinton, en un suburbio de la ciudad de Nueva York, así como de Barack Obama.

De acuerdo con The New York Times, el objeto dirigido a los Clinton fue descubierto por un técnico que revisa el correo del ex presidente y la ex secretaria de Estado y, aunque no precisa dónde, el canal NY1 afirma que se trata de su residencia en la localidad de Chappaqua.

De acuerdo con las autoridades estadunidenses, los explosivos enviados Obama y Clinton eran similares al que recibió el multimillonario y filántropo George Soros, quien se ha convertido en blanco favorito de grupos de derecha occidentales.

El paquete hallado en la casa de Soros parecía ser una bomba de tipo caño y se encontraba en un paquete.

Un agente federal comentó que el dispositivo contenía polvo explosivo, mientas que otro funcionario federal, que también habló bajo el anonimato, dijo que el dispositivo parecía ser una bomba casera.

Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles sobre los paquetes enviados a los políticos estadunidenses.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó a la unidad contra la violencia política ante el envío de paquetes explosivos dirigidos a prominentes demócratas.

“En estos tiempos tenemos que unirnos, tenemos que unirnos y enviar un claro e inequívoco mensaje claro de que los actos y amenazas de violencia política de cualquier tipo no tienen lugar en los Estados Unidos de América”, afirmó el republicano durante un evento sobre la crisis de opioides en el país.

Una serie de explosivos enviados a las viviendas de Hillary Clinton, del ex presidente Barack Obama y a las oficinas en Nueva York del canal de noticias CNN, fueron interceptados por las autoridades el miércoles, en un inusual intento de violencia contra figuras constantemente atacadas por sectores de derecha.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo dijo que su despacho recibió un paquete similar, y el FBI dijo que la representante demócrata por Florida, Deborah Wasserman Schultz, también recibió uno aunque en ese caso parece ser que fue porque el responsable puso la dirección de ella como remitente y fue devuelto.

El lunes se había descubierto un artefacto similar a la entrada de la vivienda del filántropo multimillonario George Soros.

Los sucesos tienen lugar dos semanas antes de unas elecciones que servirán de referéndum sobre el Gobierno de Donald Trump y en que la balanza del poder en el Congreso podría cambiar