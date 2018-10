EU, elecciones explosivas

Desde el portal

Ángel Soriano

A dos semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos, a las residencias de demócratas –Hillary Clinton, Andrew Cuomo, George Soros, y la sede de CNN, en Nueva York, a la casa del ex presidente Barack Obama en Washington y del ex procurador general, Eric Holder-, llegaron artefactos explosivos como advertencia o aviso de lo que puede ocurrir en la disputa por el poder en la Unión Americana, que de unión ya no tiene nada.

A la campaña racista y belicosa de Trump se ha agregado sus acusaciones a los demócratas de que representan al “partido del crimen”, y sus simpatizantes son “una turba que amenaza con tomar el poder mediante todos los medios posibles para convertir a Estados Unidos en una nación similar a Venezuela”.

Y acusa a los medios de comunicación como “los enemigos del pueblo”, y señala al canal CNN como un medio especialmente deshonesto.

La marcha de centroamericanos rumbo a la Unión Americana no es ajena a estos propósitos electorales para enrarecer más el ambiente electoral estadunidense.

La ex candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, dijo en Florida que como ciudadana se sentía preocupada. Es “un momento de profundas divisiones y tenemos que hacer todo lo posible para unir a nuestro país”.

No es poco lo que está en juego en el vecino país del norte y para retener el poder, Trump está dispuesto a echar toda la carne al asador. Y es experto en usar todos los recursos y todas las maniobras legales o no, con o sin ética, con o sin respeto a los derechos humanos, con o sin violencia. Retener el Congreso para conseguir sus objetivos es el objetivo.

TURBULENCIAS

Reclaman derechos afromexicanas

Durante la “Cátedra itinerante de mujeres afromexicanas” impartida en la Facultad de Idiomas de la UABJO en Puerto Escondido, académicas y lideresas de la costa oaxaqueña demandaron reconocimiento urgente de sus comunidades en la Carta Magna y de sus Derechos Humanos (DH) a fin de que sean dotadas de reglas que garanticen la aplicación de programas y políticas públicas en su beneficio. Yamille Gómez Hernández, directora de Equidad y Género (DIEG-UABJO) dijo que la ausencia de una educación sexual integral vulnera la autonomía reproductiva de niñas, adolecentes, jóvenes y adultas, situación que debe corregirse…El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en la primera quincena de octubre de 2018 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.40 por ciento, así como una tasa de inflación anual de 4.94 por ciento. En el mismo periodo de 2017 los datos fueron de 0.62 por ciento quincenal y de 6.30 por ciento anual…Ante las respuestas de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, durante la Glosa del VI Informe de Gobierno en San Lázaro, respecto a la Estafa Maestra, Odebrecht, desviación de recursos en Sedesol, Sedatu y Pemex, el diputado de Morena, Humberto Pedrero Moreno, dijo que “es palpable que aún falta mucho en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción”…La presidenta de la Comisión de Cultura del Senado ,Susana Harp Iturribarría, acordó llevar a cabo audiencias públicas para escuchar las distintas voces y propuestas de toda la comunidad cultural del país e integrar una agenda con las propuestas de las y los senadores de dicha Comisión, a efecto de abrir los espacios necesarios para crear un diálogo permanente con la sociedad civil organizada, las industrias, especialistas y actores involucrados en el sector cultural…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com