Ilza Ponko empodera a las mujeres con “Tú te lo pierdes”

De nacionalidad ruso-cubana, la actriz y cantante lanza el primer sencillo de lo que será su nuevo disco

Arturo Arellano

La cantautora y actriz ruso-cubana, Ilza Ponko, ha lanzado en plataformas digitales de música el sencillo “Tú te lo pierdes”, tema inspirado en Penélope,de Serrat. Ilza decide escribir este tema en el que habla de una Penélopecontemporánea, que no pasa la vida esperando, en sus palabras. “La vida es hoy y la mujer en estos momentos es más libre e independiente”. De modo que la canción fue grabada en Los Ángeles, California bajo la producción de Carlos Rodgarman, arreglista de Juan Gabriel y ahora es el primer corte de lo que se pretende será su nuevo disco.

La cantante, que además se ha dado a conocer en México en su faceta como actriz en la teleserie “La piloto”, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que dijo: “Lo que presento es una nueva propuesta musical en la que combino pop con elementos de jazz latino, con la autora de este sencillo y de los temas que van a componer el disco completo, que voy a lanzar el año entrante. El sencillo nos presenta de alguna manera una perspectiva de la mujer moderna, contemporánea, independiente y mencionó a Penélopede la canción de Joan Manuel Serrat, ella es el simbolo de espera, la cual yo pretendo no ser y no lo soy, ni en mi canción, ni en mi vida, lo digo ‘Penélopeno soy’, con lo que invitó a la gente a valorarse y no ver como una pérdida a alguien que no quiere estar en tu vida”. En ese mismo tenor asegura que “para que las mujeres estemos haciendo mayor presencia en la música y otras profesiones tuvimos que tomar el control de la situación y mostrar que podemos”.

Siendo Ilza, amante de la música portadora de buen contenido, dice: “No estoy en contra de nada, de ningún género, pero es importante ampliar nuestro espectro y tener diversidad. Por eso, estoy haciendo este proyecto independiente, porque las discográficas no están apostando a la música de buen contenido lírico, autorales, ellos van por lo seguro. Entonces, la única manera de mostrar lo que hacemos como algo que vale la pena, es haciendo las cosas bien, también mi paso por la televisión me está impulsando y proyectando mi faceta como cantante”.

Recuerda que lleva cinco años trabajando en este disco. “Pasé por caminos muy diversos para encontrar el sonido del disco, cambié de productores, pasé por momentos donde la música se saturó de sonidos que no me prepresentaban y llegué a la conclusión de que preferí grabarlo de manera orgánica y mucho amor por las letras, con las que quiero enviar un mensaje, un buen contenido, aunque también hay canciones corta venas. En el tema del sonido hay una gran fusión de influencias, dado que soy cubana, pero también rusa por parte de mi madre, así que he vivido en ambos países y ahora en México, también viví en España, todo eso se ve plasmado en mi manera de componer, hay pinceladas de todos esos lugares”.

Consecuencia de su paso por la teleserie “La piloto”, Ilza ya tuvo oportunidad de poner su música en una serie, pues platica: “Me dejaron cantar una canción en ruso en un ragmento de “La piloto”, era el funeral de mi padre en la historia. Justo elegí uno de los temas que están en el disco, con una versión en inglés, pero la adapté en ruso. Este disco vendrá con temas en inglés y en español, por lo que tengo la esperanza de que me pidan algún otro para este u otro proyecto de televisión. Incluso, tengo un tema donde canto en los tres idiomas: Inglés, español y ruso, se llama ‘Indomable’, que es de alguna manera mi tarjeta de presentación, porque habla de quien y como soy”.

El disco será lanzado a principios de 2019, mientras que “Tú te lo pierdes” primer sencillo ya está disponible en plataformas digitales, lo mismo que su videoclip, del que nos dijo: “Lo grabamos en México, estuvimos en el Ajusco, Barrio Chino, Centro Histórico, está muy bonito, fue un proceso enriquecedor, buscando las locaciones, ya que buscábamos mostrar lo más hermoso de esta ciudad y sus alrededores, hay muchos lugares bellos, su gente, su naturaleza”, concluyó.