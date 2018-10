El secretario de Salud auxilia a los afectados por el huracán “Willa”

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Edulcorantes no calóricos, una alternativa para el control de la diabetes

7 Recomendaciones para el control de la diabetes y la obesidad

Tras el paso de Huracán “Willa”, el Secretario de Salud, José Narro Robles, se trasladó a los municipios de Acaponeta y Tecuala, Nayarit, para coordinar las acciones sanitarias, a fin de blindar la salud de la población afectada por las inundaciones provocadas por este meteoro.

Las principales consultas médicas han sido las infecciones respiratorias agudas, dermatosis y conjuntivitis.

Cuentan con 76 vehículos: 34 ambulancias y 42 camionetas equipadas con material de curación y medicamentos, así como personal médico que recorren las localidades afectadas.

En materia de vacunación se han aplicado más de mil dosis contra la poliomielitis, triple viral, hepatitis B-l, tétanos y difteria, tuberculosis, pentavalente, rotavirus, antineumocóccica, difteria tosferina, influenza y contra el Virus del Papiloma Humano.

Entre las acciones puestas en marcha para el control de vectores, se llevaron a cabo nebulización terrestre en albergues, control larvario y evaluación entomológica.

La vigilancia epidemiológica se centra en la implementación de acciones preventivas para evitar brotes de cólera, influenza y dengue, entre otras enfermedades.

*****

El incremento de las enfermedades crónico-degenerativas y su impacto en distintos sectores de la salud, económico y el entorno familiar, ha generado que la población se interese más por la calidad y la selección de los alimentos que consume. Ante ello, los edulcorantes no calóricos resultan ser una alternativa segura y útil para el control del sobrepeso la obesidad y la diabetes, además de que permiten disfrutar del sabor dulce. La postura de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. señala María Isabel Reyes Castillo es que el consumo de los edulcorantes no calóricos son seguros en distintas etapas de la vida, así como en su utilización en grupos con condiciones crónicas como diabetes mellitus y puede recomendarse en los planes de alimentación como parte de un estilo de vida activo y saludable.

Entre otras ventajas que tienen es que no causan caries, cáncer, ni ninguna enfermedad, y no se acumulan en el cuerpo, debido a que son moléculas que contienen los alimentos como los aminoácidos esenciales, ejemplo la fenilalanina. Son una opción efectiva para quienes no pueden consumir azúcar; porque no aporta energía a la dieta ni eleva los niveles de insulina ni glucosa.

Hoy en día, los edulcorantes y su uso cotidiano, son un tema de gran interés en la salud, tanto para la comunidad médica, como científica, debido al impacto de la obesidad y diabetes en nuestro país.

*****

En México aproximadamente, 2 de cada 5 personas (40%) tienen diabetes tipo 2 o tienen un riesgo alto de desarrollarla. El Observatorio Mexicano de Adherencia al Tratamiento (OMAT), presidida por Ángel Bosh presentó el documento: “7 Recomendaciones para el Control de la Diabetes para la LXIV Legislatura y el Ejecutivo del Gobierno de México 2019-2024” Las recomendaciones se sustentan en evidencia científica apoyadas por actores del ámbito de la salud para mejorar el control de la diabetes y obesidad. Está dirigido al manejo de acciones educativas, asistenciales, de diagnóstico y tratamiento, para evitar complicaciones en ambos padecimientos.

Recomendaciones: 1.-Enfocar la obesidad y diabetes como prioridad de prevención y atención del sistema de salud 2.-Dirigir los esfuerzos hacia los pacientes que ya están diagnosticados de diabetes.3. – Promover control de la obesidad y el sobrepeso.4.- Definir “diabetes” como asignatura en los planes de estudio de la formación de médicos generales, y fomentar la educación médica continua en síndrome metabólico y control de las personas con diabetes.5.-Diagnóstico oportuno obligatorio, así como monitoreo adecuado de la diabetes.6.-Facilitar el acceso de hemoglobina glicosilada y que sea seguida como fundamento de las metas terapéuticas.7.-Fomentar la personalización de la terapia a través de auto monitoreo, El Dr. Leonardo Martínez, director médico de Medix refirió que se han capacitado a más de 12,000 médicos en el tema de sobrepeso y obesidad.

La misión de OMAT, es integrar los esfuerzos legislativos, institucionales, regulatorios, académicos y de la iniciativa privada, para coordinar las voluntades e inversiones aisladas y lograr efectividad en el control de las complicaciones de tales padecimientos, a través de la campaña: “Por el control de la diabetes, ponte el calcetín”, y adherirse al programa altruista de donaciones para ayudar a quienes no tienen posibilidad de adquirir una prótesis.

ros05.2000@gmail.com