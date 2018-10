Rubén Domínguez se pronuncia por un sindicalismo de vanguardia

Secretario general de la Unión Leonel Domínguez de ULDOS CTC

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- Para el secretario general de la Unión Leonel Domínguez de Organizaciones Sindicales (ULDOS CTC), Carlos Rubén Domínguez Moreno, representa un alto honor y una gran responsabilidad que los secretarios generales de los sindicatos que conforman esta agrupación, lo designaran en asamblea, con este digno cargo que hoy ocupa.

En entrevista, Domínguez Moreno, destacó que este cargo, lo compromete más al darle continuidad a los objetivos con lo que fue creada la central ULDOS que son los temas de productividad, honestidad y transparencia así como la rendición de cuentas, además en el tema de salarios más competitivos.

Resaltó que ULDOS, se ha convertido en referente del sindicalismo a nivel nacional, toda vez, que se preocupa y ocupa por la profesionalización de todos sus trabajadores sindicalizados.

Reconoció al presidente vitalicio de ULDOS, Rubén Domínguez Todd, quien tuvo la visión hace seis años de conformar ésta agrupación sindical, con la finalidad, no sólo de mejorar los salarios de los trabajadores, sino también las prestaciones, así como el de mejorar los contratos colectivos, todo ello, por encima de otros sindicatos

El nuevo secretario general de ULDOS, reconoció, que no obstante a ser un joven emprendedor, ello no lo exime de tener experiencia en el gremio sindical, ya que 15 años lo avalan; “y dentro de estos 6 años me respaldan, ya he estado cerca en el Comité Ejecutivo de ULDOS, además de que vengo de una familia, dedicada y entregada plenamente al sindicalismo”; enfatizó.

Así también, Domínguez Moreno, señaló que en la actualidad sindicato, empresa y trabajadores forman parte de un mismo equipo, ya no es como aquel sindicalismo de antaño, que empresa y sindicato eran acérrimos rivales. “Ahora los tiempos son otros, en donde tenemos un fin común que es el bienestar de los trabajadores, pues es la materia prima de la productividad”.

Hoy la clase trabajadora debe de empoderarse y esto se logra con una comunicación constante con ella, el sindicato debe de estar siempre al pendiente de ella, y así seguir mejorando su nivel de vida.

Por otra parte; resaltó que la experiencia no está peleada con la juventud; por lo que agradeció la oportunidad que le brindó el Congreso de Trabajadores del Estado de México, al nombrarlo parte del comité de la juventud; cargo que rindió protesta ante el gobernador Alfredo Del Mazo; refrendado su compromiso y convicción de trabajar arduamente para consolidar un sindicalismo de vanguardia.

Finalmente, Carlos Rubén Domínguez Moreno subrayó que ante los cambios que se están gestando en el ámbito sindical y laboral; ULDOS estará muy pendiente de continuar defendiendo los derechos de los trabajadores; siempre ponderando el diálogo y la concertación para lograr junto con las nuevas autoridades y empresas; mejores condiciones para la sociedad en general.