“Friends & Legends. Filippa Duets” marca el regreso de la soprano

En su nuevo disco, Filippa Giordano une su voz a la de artistas como Peter Cetera, Michael Bolton, Pepe Aguilar, Carlos Rivera, Armando Manzanero y otros

Arturo Arellano

Filippa Giordano celebra el lanzamiento de su nuevo Cd Dvd “Friends & Legends. Filippa Duets”, producción que marca su regreso luego de haberse mantenido ausente de los escenarios por más de cinco años, dado que perdió a su madre y posteriormente se convirtió en una. En este nuevo material Giordano une su voz a la de artistas como Peter Cetera, Michael Bolton, Mario Frangoulis, Gino Vannelli, Pepe Aguilar, Carlos Rivera y Armando Manzanero, por lo que desde su lanzamiento ya se posiciona en los primeros lugares de escuchas en plataformas digitales.

Durante una conferencia de prensa Filippa Giordano comentó “Este el disco más importante de mi trayectoria, pues con él tengo un regreso muy fuerte a los escenarios, ya me hacía falta sentir esta emoción de platicar frente a los medios, subirme al escenario y encontrarme con el público, pero quería hacerlo de manera distinta, por ello tengo a los invitados. No es por demeritar mis discos anteriores, pero estoy segura de que esto es lo mejor que he hecho en mi carrera”. Sobre los invitados indicó que “Interpretar de nueva cuenta estas canciones, me hace vivir de nuevo, dicen que recordar es vivir y es justo lo que aquí sucede, que mejor que recordar acompañada de cada uno de mis ídolos en este disco”.

El aprendizaje de cantar con cada uno de los astros que se sumaron a su disco dice “Es que uno siempre debe mantener el amor y la pasión por lo que hacemos, en nuestro caso subir a un escenario y cantar, transmitir, mantener el compromiso fiel de lo que estamos interpretando. Me he dado el gusto de experimentar en este disco con sonidos nuevos, lo mismo cantando junto a artistas jóvenes y otros de mayor trayectoria, lo cual ha sido con la intención de capturar la atención de varias generaciones de escuchas, también por ello me alejo un poco de la ópera, sin dejar de lato ese toque de música clásica, pero más fresco, era parte de la tarea de hacer cosas diferentes, de reencontrarme y saber hacia dónde voy”.

Más tarde Filippa ofreció un showcase para presentar el disco ante varios invitados especiales, incluidos Sergio Mayer, el ex presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún. La encargada de conducir esta presentación fue Adela Micha quien comentó “Hemos platicado de un montón de cosas y en muchas ocasiones sobre preocupaciones, deseos, sobre la vida, sobre el amor y más recientemente sobre el papel de ser madre. El talento de Filippa brota de su amor por la vida, de la pasión que siente por lo que hace, por el día a día, por todo lo que la rodea, del amor por sus hijos por la familia, pero también por este país del que ella se siente tan cerca y nosotros la sentimos tan nuestra”.

Por su parte presidente de Sony Music México, Roberto López, añadió “Una italiana que ha elegido a México como su hogar y que nos ha entregado esta bellísima obra de arte Friends & Legends donde Filippa ha unido su voz virtuosísima, dulce, increíble con enormes artistas internacionales como Peter Cetera y muchísimos otros, también se ha unido a grandes figuras mexicanas como el maestro Armando Manzanero, Carlos Rivera, Jesús de Reik y Pepe Aguilar. Estamos muy agradecidos a Filippa porque estos fueron muchos años de trabajo”. Filippa en tanto interpretó temas como “Endless Love”, “If you leave me now” Esta tarde vi llover”, “Somos novios” y otras.