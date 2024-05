Regidor Fernando García, del Verde, se suma al proyecto de Karla Fiesco García

En Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.— La suma de voluntades y apoyo se mantiene en el proyecto de Karla Fiesco García, candidata a la presidencia municipal de este municipio por la coalición Fuerza y Corazón por Edomex, y en esta ocasión fueron los militantes del Partido Verde Ecologista de México ( PVEM).

Fernando García Cruz, militante y actual regidor en el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli por el PVEM, se sumó a la campaña de Karla Fiesco por ser la mejor opción para la continuidad en Cuautitlán Izcalli.

“Hoy, en ejercicio de mis derechos políticos electorales y como militante del Partido Verde Ecologista, con el debido respeto expreso mi inconformidad tanto por la planilla como el propio candidato Daniel Serrano, toda vez que como se ha dicho en medios de comunicación, los espacios en esa planilla fueron dados a personajes ajenos al municipio de Izcalli, ajenos al Partido Verde en Izcalli”, señaló en conferencia de prensa.

“Esta adhesión sigue sumando al proyecto que encabeza Karla Fiesco y que representa la mejor opción este 2 de junio para la ciudadanía izcallense. Hoy manifiesto que no reconozco esa planilla que conformó el otro candidato, ya que el Partido Verde en Izcalli no fue escuchado, no ha sido representado y no se trata de un asunto personal, no es una ambición personal, debió buscar a los liderazgos del Verde, buscar la continuidad al trabajo y a la gente que creyó en el PVEM”, indicó García Cruz.

El proyecto de unidad va más allá de la coalición. Desde la campaña pasada tuvimos la madurez de hacer equipo en coalición, después ya tuvimos un gobierno de coalición y ahora seguimos sumando voluntades, porque cuando hay proyecto y resultados, el amor por Izcalli es el que nos mantiene unidos.

Con estas acciones se reafirma que Karla Fiesco es la mejor opción para Cuautitlán Izcalli, a quien las encuestas la señalan cómo la próxima presidenta municipal, con una ventaja promedio de 12 puntos sobre el segundo lugar.