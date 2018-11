Carlos Gallardo escribe y comparte su “Anecdotario” musical

El cantautor lanza nuevo disco, del que se desprende su más reciente sencillo “Nos veríamos bien”

Arturo Arellano

El cantautor originario de Torreón, Carlos Gallardo, acaba de lanzar su nueva producción discográfica. La segunda de su carrera, titulada “Anecdotario”, con el cual busca reconocimiento del público mexicano, gracias a su buen accionar dentro del blues pop. “Anecdotario” contiene una colección de diez temas recopilados a lo largo de dos años, cuyo eje principal es la vivencia hecha canción. De éste se desprenden temas como tales como “Tu otra mitad”, un tema que tiene que ver con la nostalgia de reencontrarse con un viejo amor del pasado; “Un hilo rojo”, que es una balada inspirada en la leyenda japonesa del hilo rojo del destino y “Nos veríamos bien”, que es perfecta para dedicarle a alguien con quien se pretende formalizar una relación y que ha salido como su nuevo sencillo a promocionar.

Gallardo cuenta en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Son temas de corte vivencial, en los que tratamos de tener un álbum de fotografías, pero con canciones ya que todas están entre lo romántico, desamor y otros temas variados. Las canciones que tenía me llevaron al disco conceptual, no es cronológico, no fueron canciones que se compusieron en orden, no hay una sola canción débil que la gente querrá saltarse porque fueron pensadas en mantener la atención del escucha una tras otra”. Celebra que ha podido acercar sus canciones cada vez a más oídos. “Creo que hay público para todos, nada más hay que saber hacérselos llegar, no es que la gente sólo quiera escuchar música urbana, más bien es lo que tiene mayor difusión, lo mismo que la banda, pero también hay oídos para la música romántica, nomás hay que encontrar ese nicho y seguir siendo honestos con lo que haces”.

En el tema de su estilo a la hora de hacer blues pop describe que “cada artista logra su sello de acuerdo a las influencias que van permeando lo que hace, luego se puede así llegar a un estilo propio. En mi caso me gusta Sin Bandera, Camila y ese tipo de artistas, pero yo fusioné ese gusto con la trova y me dio como resultado algo muy fresco, tampoco pretendo parecerme a nadie, hago lo que siento, escribo lo que me nace y eso es lo que traigo, canciones que la gente puede hacer suyas. Con es filosofía se puede llegar más lejos y encontrar el distintivo sin siquiera buscarlo”.

En su tarea de dar a conocer sus canciones, Gallardo ofrece conciertos en diferentes formatos “puedo estar con toda una banda completa, hasta con mi guitarra y las canciones desnudas. A veces tengo invitados como una chelista o pianista que hacen diferente cada presentación. La idea es ir ofreciendo conciertos diferentes, porque de otro modo sería aburrido o cansado tanto para la gente como para mí”. Si bien por el momento Gallardo no tiene fechas confirmadas, adelantó que en breve lanzará un nuevo sencillo, con el que empezará a anunciar sus presentaciones.

“Anecdotario” está disponible en plataformas digitales, mientras que en formato físico sólo se puede conseguir en sus conciertos o a través de sus redes sociales a donde se puede escribir para obtener detalles de cómo adquirirlo.