“Bayoneta” lleva a Luis Gerardo Méndez al ring

La cinta narra la vida de un boxeador mexicano y se estrena este 9 de noviembre a nivel nacional

Arturo Arellano

Si bien las películas que han llevado a la fama a Luis Gerardo Méndez han sido en su mayoría dentro del género de comedia romántica, esta vez el director Kizza Terrazas lo saca de su zona de confort y lo lleva al ring, en este caso para darle vida al protagonista de su nueva película “Bayoneta”, donde Luis Gerardo interpreta a un boxeador mexicano viviendo en Finlandia. La cinta se estrenará este 9 de noviembre a nivel nacional.

Los actores Ilkka Koivula, Laura Birn, Luis Gerardo Méndez, en compañía de su director Kyzza Terrazas, los productores María José Córdova y Rafa Ley, además del experto en box y escritor del periódico “Esto”, José Luis Camarillo, tuvieron un encuentro con los medios para hablar en relación a la creación y estreno de la película. Kizza arranco diciendo “La cinta ha sido todo un viaje, surge como la mayoría de los proyectos en los que he estado, a partir de una charla, en este caso con Rafa Ley, con quien pensamos que siendo México un país con gran tradición en el box y grandes campeones, era justo tener una película sobre ello en la cartelera. El personaje principal es un boxeador, cuando lo pusimos en el papel parecía un sueño guajiro, pero con el apoyo de José Luis Castillo todo comenzó a tomar forma, ha sido un esfuerzo de todos, estamos felices de que la gente pueda por fin ver a Luis Gerardo en un ring”.

Luis Gerardo Méndez añade sobre su personaje: “No es la película tradicional, no es una comedia romántica como lo que he venido haciendo. Kizza me dio el guión hace como tres años y en seguida salte dije que sí, por la posibilidad de hacer un boxeador. Es un personaje muy opuesto a mí, ya que soy muy pacífico, nunca habia tirado, ni recibido un golpe. Fueron 5 meses de entrenamiento con *Manuel Oroza**** sparring de Julio César Chávez, fue duro el entrenamiento, las coreografías, pero lo realmente interesante fue entrar en la cabeza de un boxeador, siendo que el ring en este deporte es el único lugar donde matar a alguien es legal, bajar eso a mi cuerpo fue difícil”. Para lograrlo dice: “Platiqué con muchos boxeadores, eso me ayudó para entender el box y ver que es un medio de salida para muchos jóvenes, que de pronto es la única puerta de salida de la pobreza para muchos”.

Siendo una coproducción oficial entre México y Finlandia, la cinta tuvo que grabarse en ambos países, por lo que Méndez señala que uno de los retos fuera de su país fue el clima. “Bayoneta” no es alguien con acceso a ropa térmica, si me ponía, pero había escenas en la noche cuando filmamos a -20 grados centígrados, por lo que en cada corte entraba gente del equipo finlandés a darme palmadas en la espalda para coger calor. Es muy interesante la manera de trabajar de la gente en aquel país porque todos están comprometidos y darían la vida por la película, eso te hace ir más allá y darlo todo también”.

Laura Birn dijo: “Me enamoré del personaje, son dos almas con el corazón roto que se encuentran para complementarse. Jamás dudé en aceptar el papel. Me encantó esa intimidad que se refleja entre mi personaje y el de Luis Gerardo, incluso en hay una parte donde él me canta una canción y creo que se muestra una se las escenas más bellas que he hecho en mi carrera, es una hermosa canción con un hermoso cantante (risas). Tuvimos una gran complicidad y estamos seguros de que la gente así lo va a percibir”.

El experto en box, José Luis Camarillo aclara que “se han dado casos de boxeadores que matan a su rival y no les afecta, Lupe Pintor mató a Jhonny Owen y no afectó, pero no es el caso de “Bayoneta”, no hay similitud, entre este personaje y otro que haya matado a su oponente” a lo que Kizza agregó: “No estuvimos inspirados en Lupe Pintor, pero estudiamos su caso. Notas que el que uno haya matado al otro no es una cosa a propósito, si bien es la barbarie inatitucionalizada, también hay mucho amor y respeto entre los oponentes”, concluyó.