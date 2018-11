Gran gala en las Lunas del Auditorio

Entre los galardonados destaca Alejandro Gou, quien recibió la Luna por “Billy Elliot”

Asael Grande

Por decimoséptimo año consecutivo, las Lunas del Auditorio reunieron sobre el escenario a las estrellas más deslumbrantes del espectáculo nacional e internacional, como parte de su talento en escena. Personalidades del medio artístico, musical y teatral, iluminaron la magna entrega, que reconoció a quienes con su esfuerzo contribuyeron al crecimiento de la industria del entretenimiento en vivo en el país.

Conducido por la periodista Paola Rojas, la conductora televisiva, Natalia Téllez, y el actor Arath de la Torre, la entrega de la XVII edición de las Lunas del Auditorio, reconoció a lo mejor de los espectáculos en vivo presentados en México, seleccionados por el público y especialistas. Entre los espectáculos premiados de la noche, podemos mencionar: Rock en español (Café Tacvba), World music (La Santa Cecilia), Festivales (45 Festival Cervantino), Jazz y blues (Diana Krall), Balada (Carlos Rivera), Pop en español (Timbiriche), Pop en lengua extranjera (Bruno Mars), Música electrónica (Dimitri Vegas & Like Mike), Música mexicana (Aída Cuevas), Música iberoamericana (Jorge Drexler), Música afroamericana (Willie Colón: The King of salsa), Música Urbana (J Balvin), Música tradicional (Omara Portuondo y Diego El Cigala), Música regional mexicana (Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga), Ballet (Ballet de Monterrey), Danza tradicional (Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández), Danza moderna (Segundo Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México), Espectáculo alternativo (Cirque du Soleil: Sép7imo Día: No descansaré), Espectáculo familiar (Disney on Ice: Sigue tus emociones), Espectáculo clásico (Filarmónica de Viena, dirigida por Gustavo Dudamel).

Durante la noche hubo momentos especiales, tales como la entrega de la Luna del Auditorio Nacional, como mejor Musical teatral, a Billy Elliot, el Musical, presea que recibió el productor teatral, Alejandro Gou: “cuando me preguntan qué siento cuando bailo, y como yo no sé bailar, ni cantar, no sé cómo expresar esta emoción, y les juro que siento mucha electricidad, agradecimiento a todo mi equipo de producción, viva el teatro, sigan consumiendo teatro, nueve veces nominado, y por fin”, dijo el productor, visiblemente emocionado.

Se reconocieron de manera especial: Por trayectoria artística, al flautista Horacio Villalobos; por Una vida en el escenario, Patricia Reyes Spíndola; como Artista revelación, David Aguilar; Trayectoria internacional, al mexicano galardonado en los Prix Benois, Issac Hernández; como Recinto emblemático, al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Cada año, 10 mil personas han presenciado en vivo la gala de entrega en el Auditorio Nacional, a la que el público asiste de forma gratuita, pues también es una noche para celebrar a los espectadores que, con su presencia y aplauso, contribuyen al crecimiento de la industria del entretenimiento en vivo en nuestro país.

Considerada la noche más importante del espectáculo nacional, la entrega de las Lunas del Auditorio es posible gracias al trabajo de 350 profesionales de la televisión y la producción de espectáculos. Esta fiesta convoca a más de 400 medios impresos, televisivos y digitales que cubren la Alfombra Roja, la más grande de Iberoamérica, por la que desfilan 800 artistas y personalidades, así como la magna ceremonia de premiación en el escenario principal del recinto de Reforma.