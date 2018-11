Reciben más de 77 mil mexiquenses apoyos para mejoramiento de viviendas

Entregan estufas ecológicas y de gas, entre otros

Rayón, Méx.- En el primer año de la actual administración estatal, más de 77 mil habitantes de 91 municipios mexiquenses han sido beneficiados de manera directa con más de 20 mil apoyos de mejoramiento de vivienda, a través de los cuales recibieron materiales para optimizar las condiciones en las que se encontraban sus casas.

Familias fuertes por una mejor vivienda es el nombre de las acciones que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano (Seduym), a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), emprende para que la población con escasos recursos del Estado de México pueda poseer un hogar más digno, por medio de la entrega de distintos materiales como estufas ecológicas y de gas, habitaciones adicionales, entre otros.

El 70 por ciento de los apoyos que se han otorgado en el primer año de gestión del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, han sido destinados a mujeres mexiquenses, ejemplo de ello, son los casos de Heriberta Petra Martínez Capula y Daniela Perea Hernández, ambas originarias del municipio de Rayón.

Estas amas de casa mexiquenses lograron fortalecer la infraestructura de su vivienda al recibir un paquete de materiales de construcción.

“La mano de obra, no me costó mucho trabajo porque como mi esposo es albañil, él lo hizo”, expresó Daniela Perea.

Daniela Perea Hernández, de 25 años de edad, vive con su esposo e hijo, por lo que aseguró que el mejoramiento a su vivienda ayudó a que su familia redujera su nivel de enfermedades por el cambio de clima, ya que con anterioridad su casa sólo estaba cubierta por una lona.

“Ya con la losa cuando llueve, ya no nos goteamos ni nada, porque antes sí nos goteábamos muy feo, ya no sabíamos ni por dónde, entonces, ahorita con la losa mejoró nuestras vidas”, aseguró Daniela.

Por su parte, Petra Martínez también destacó cómo la entrega de estos materiales permitió que su vida tuviera un cambio radical.

“De hecho yo aquí, mi cuartito era de teja, pero era muy frío, muy frío con ganas, ahora es muy calientito, ya estoy bien”, platicó mientras señalaba la losa que ahora cubre su recámara.

“A mí ya se me goteaba la casa y vino una señorita que me dijo que si quería recibir un apoyo, entonces, yo le dije que de qué se trataba, la señorita me dijo que una losa, pero que yo tenía que aportar lo de la mano de obra, pero que ellos me iban a dar el material y le dije que tenía que ver si yo contaba con esas posibilidades y afortunadamente sí, ajusté lo de la mano de obra y me obsequiaron el material”, detalló.

La Seduym continuará contribuyendo a la prevención del deterioro en las viviendas mexiquenses por falta de mantenimiento para prolongar la vida útil de estos hogares y así elevar las condiciones de habitabilidad, adaptabilidad e higiene en la entidad, además de brindar a la población mejores condiciones sociales para la convivencia en el ámbito familiar y comunitario.

Para los interesados en recibir mayor información acerca del programa Familias fuertes por una mejor vivienda pueden comunicarse a la Seduym, al número telefónico 01722-276-5550, o bien visitar las redes sociales en Facebook/Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México y Twitter @SEDUyM.