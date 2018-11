“Loca por el trabajo” da mensaje de libertad

La cinta, protagonizada por Bárbara de Regil, se estrena este 16 de noviembre en todas las salas mexicanas

Arturo Arellano

La comedia romántica “Loca por el trabajo”, protagonizada por Bárbara de Regil, llegará este 16 de noviembre a las salas de cine mexicanas. El filme cuenta la historia de Alicia (Bárbara), una exitosa ejecutiva adicta al trabajo, que antepone las necesidades de su empresa a las de su familia, pero un día, a causa de una confusión y su falta de sentido común pierde todo lo que tiene. En la película le acompañan entre otros Regina Blandón, Mariana Burelli y Alberto Guerra, quienes coinciden en que uno de los mensajes de la cinta, además de empoderar a la mujer, es que la gente busque su libertad en todos los sentidos, así como un equilibrio entre lo laboral y la familia.

Francisco González Compeán (productor), Regina Blandón (actriz), Bárbara de Regil (actriz), Luis Eduardo Reyes (director), Alberto Guerra (actor) y Mariana Burelli (actriz), se reunieron en conferencia de prensa para ofrecer sus impresiones en torno a la película.

Reyes inició diciendo: “Nos quedaremos sin agua y sin aeropuerto, pero el cine va a seguir. Para mí fue un placer dirigir esta película, más que ser un director, me gusta unir talentos encaminarlos y divertirme. Disfruté la película con todo y lo que sucede en una filmación. La historia de esta mujer puede ser la de cualquiera en este país, adicta al trabajo, descuidada de pronto con sus hijos y su familia. Ella en medio de esta situación, se hace amiga de su vecina, quien resulta ser propietaria de una ‘sex shop’, donde encontrará un nuevo rumbo para su vida profesional”.

Por su parte, Mariana Burelli dijo: “Ha sido una experiencia muy divertida, investigar y saber que hay en una sex shop, no sólo lo que a mí me gusta de una, sino todo lo que existe en estas tiendas de las que hay tantas en la Zona Rosa. Es un personaje a cuya personalidad nunca me había enfrentado, es una historia de dos amigas, pero también es una comedia romántica, por lo que no se limita a divertir a las mujeres sino a los varones también”. A esto Guerra añadió: “A mí tampoco me había tocado hacer un personaje como el que hago aquí, con este nivel de energía, menos en una historia así, donde se aborda la sexualidad y ciertos problemas, pero desde el enfoque del varón, es algo que casi no se trata, si el hombre necesita más o menos sexo, si su esposa trabaja demasiado. Más allá de que se aborda desde la risa, es bueno que se muestre esta otra cara de la moneda”.

Regina en tanto aseguró: “Para mí ha sido un honor trabajar con todos los que están en esta película. Ha sido un proceso muy divertido y es lo máximo estar en un ser u poder estar haciendo estupideces, el director nos permitió aportar y justo dentro de la temática que se aborda que es la libertad sexual, no importa como te vistas, que digas, que hagas siempre que te respetes a ti mismo. Me alegra que se toque el tema de las sex shops y de los hombres”. Su director destaca: “En la cinta vemos el devenir de una mujer cuya vida esta partida en dos, su vida profesional y su vida matrimonial. Pero la diferencia es que aquí no se inclina hacia un solo lado, ella es una mujer que no va a sacrificar, va a entender y adecuarse. Lo interesante como mensaje es que este personaje se aferra a esa identidad, de modo que entre más tragedia tenga mas cómico va a ser”.

Bárbara de Regil, protagonista de la cinta declara: “Casi todos estamos locos por el trabajo y a veces no nos damos cuenta de lo importante que son las familias. Se aborda el sexo, sí, pero también la amistad, las parejas y los hijos. A veces nos pasa que tenemos tanto trabajo que olvidamos a la familia que tenemos en casa, cuando son lo más importante, porque el trabajo hay, aquí está y mañana quién sabe o dentro de 10 años sigues en el mismo lugar, pero los hijos por ejemplo crecen, se van y luego cuando quieres ya no te pelan”. Finalmente, aclaran que “Loca por el trabajo” es un remake de una película brasileña, que en su momento fue la más taquillera de aquel país: “el reto era estar a la altura y empezamos por el cast, es una nueva generación de actores, no son los de siempre. En el caso de los guionistas quiero decir que hay muchos y muy buenos en México, sin embargo, decidimos traer esta historia porque no se había visto algo así antes en este país. Si hay fuerza de guionistas mexicanos en las historias y por ello esta adaptación se llevó también de la mano de guionistas mexicanos”.