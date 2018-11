Ups! Se filtra cartel de Vive Latino

La banda británica Editors subió por error a sus redes sociales el programa del festival, más tarde este sería confirmado como legítimo por los organizadores

Se presentarán bandas como Café Tacvba, Caifanes, Ska P, Miranda, Zona Ganjah y más

La banda británica Editors reveló a través de un tweet el cartel de la edición 20 del Festival Vive Latino, a realizarse los días 16 y 17 de marzo próximos, más tarde a Ocesa no tle quedó más remedio que confirmarlo, pues si bien el tweet de la banda fue borrado al poco tiempo, el daño ya estaba hecho y los fanáticos no dudaron en replicarlo en todas las redes sociales.

Así, el festival festejará su 20 aniversario con más de 70 bandas y proyectos solistas encabezados por The 1975, Bomba Estéreo, Enrique Bunbury, Café Tacvba, Caifanes, Dillon Francis, Editors, el Tri, Fobia, Foals, Intocable, Juanes, Korn, Los Tres, Nach, Santana, Snow Patrol y el regreso de la banda española Ska P, luego de que se ausento de los escenarios por algunos años, debido a que su vocalista sufre de Tinitis, un problema agudo en el oído.

En el tema de los solistas acudirán: Alemán, Alfonso André & Amigos (homenaje a David Bowie), Bengala (reencuentro), Bomba Estéreo (única presentación en México durante el 2019), Bunbury (cierre de su Ex Tour), Café Tacvba (festejo de 30 aniversario). Entre otros completarán el cartel Haelos, Hello Seahorse!, Ilegales, Intocable, Javier Bátiz, Juanes, Juanse (ex vocalista de Ratones Paranoicos), Jumbo, Kill Aniston, Korn, La Castañeda celebrando su 30 aniversario, La Orquesta de Pérez Prado, La Orquesta Mondragón, La Pingos Orquesta, La Sexta Vocal, Lanza Internacional, Liquits, Los Afro Brothers, Los Tres con Alvaro Hénriquez, Los Viejos, LP, Machingon, Mad Tree, Mateo Kingman, Miguel Mateos, Miranda!, Nach, Noah Pino Palo, Odisseo, Oi-Skall Mates, Rastrillos, Rawayana, Rude Boys, Santa Sabina, Santana, Siddhartha.

Además, Skip & Die, Snow Patrol, Sonido Gallo Negro, Stoner Love, Technotronic, The 1975, The Bomboras, The Inspector Cluzo, The Plastics Revolution, Tino el Pingüino, Too Many Zooz, Turf, Vaquero Negro, Viva Suecia, Ximena Sariñana y Zona Ganjha.

Por otra parte, se reiteran la “Casa Comedy”, donde se presentarán los standuperos más importantes y exitosos del momenáo, “Ambulante”, donde se proyectarán documentales y películas relacionadas con el mundo de la música. La Zona Restart, un espacio destinado para las personas que tienen alguna discapacidad disfruten al máximo del festival.

Como es ya una tradición Vive latino contará con diferentes zonas de vendimia y esparcimiento como lo son el Tianguis Cultural del Chopo, Zona Gastronómica, Firma de Autógrafos, Disqueras Independientes, Mercadillo, ONG’s, Activaciones de Patrocinadores y un sinfín de actividades para chicos y grandes.