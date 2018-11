Alexandra Mey, “Feliz” de llegar a México con su música

La cantautora antes tuvo éxito en televisión y grupos musicales, pero ahora se lanza como solista

Arturo Arellano

Alexandra Mey inició su carrera en el espectáculo cuando tenía apenas 4 años de edad y, desde entonces, ha estudiado en diversas academias de canto y ha aprendido de numerosos profesores, reconocidos tanto en México como en su natal Venezuela. Inicialmente se dio a conocer como actriz y cantante, siendo parte de las dos entregas de la exitosa serie juvenil “Somos tú y yo” y más tarde protagonizó la serie “La banda”. No obstante, actualmente ha decidido lanzarse como solista y lo hace de la mano de su primer sencillo “Feliz”, con el que de igual modo llega a México.

En esta primera visita como solista a nuestro país, Alex visitó la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista comentó “Desde que llegue a México me he estado preparando en producción musical, este sencillo lo compuse hace 5 años con un amigo y el disco entero lo grabé en Sonic Ranch, de la mano de mi socio Stefano Vieni. Decidimos sacar ‘Feliz’ como primer sencillo, porque queríamos darles a las personas una especie de medio para sacar y drenar todo aquello que traen de relaciones tóxicas, que te hacen daño y este tema es para sacar esa energía negativa, triste y tener ahora una propulsión para ser feliz”. Sonoramente describe que es “pop, aunque el disco tiene un poco de urbano, pero yo soy artista pop, juvenil, divertido y loco, como una canción que se llama ‘Mi novio gay’, hay un poco de todo, pero generalmente el disco es divertido y feliz. Al menos con los primeros sencillos la gente ya ha reaccionado de manera muy positiva”.

Fiel creyente de que la música sana dice “Nuestra misión es lograr el pop ligero, no es urbano, esto es distinto. Mi concepto es orgánico y atemporal, porque las canciones se escuchan ahora, pero confiamos en que se podrán seguir escuchando en 20 años. Esto lo llevaremos al escenario, con conceptos en 3d y demás elementos, siempre apuntando a que la gente conecte y se divierta. Se trata de que la gente drene todo sentimiento negativo a través de estas canciones, en mi caso la música me ha sanado de muchas formas, siempre he tenido interés por lo espiritual, he leído de física cuántica, el poder del pensamiento y las emociones, por ello estoy segura de que la gente puede ser feliz a través de la música”.

De su proceso creativo enfatiza “Es un trabajo de entrañas, me viene la letra y la música tal como un mensaje del universo y así lo escribo como lo siento, son mis experiencias, tuve una pareja que resultó ser gay y si, ahora me siento feliz por haber superado tantos problemas del corazón en mi vida, eso está en mi música. La respuesta ha sido increíble, Stefano, mi socio, está convencido de que se puede sanar a la gente con música y de hecho ya muchos se quieren sumar al proyecto, porque saben que funciona”.

Orgullosa de ser una mujer exitosa en la música detalla que “Me da mucha felicidad que las mujeres tengan un empoderamiento en la actualidad, que podamos decir lo que queremos y como queremos sin miedo, en el momento que lo queremos, cosa que no se podía antes, hace 10 años no era de la misma forma, pero hoy podemos hacerlo y divertirnos. Celebro el trabajo de mujeres en la música como Mon Laferte y Natalia Lafourcade, ellas representan lo que está pasando con nosotras en la música y está muy chévere”.

Con ganas de vivir de nuevo la pasión de subirse a un gran escenario y escuchar que la gente coree sus canciones, Alexandra ya comienza a buscar fechas. “Quiero sentir de nuevo ese fuego, que la gente cante conmigo, que lloren, bailen, sientan mis canciones. Aunque aún no hay fechas confirmadas, pronto las daremos a conocer a través de redes sociales”. Lo mismo invitó a todo el público a escuchar “Feliz” y comentar en redes sociales sus opiniones al respecto.