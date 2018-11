José Ignacio Valenzuela “Chascas” presenta “Mi Tío Pachunga”

El autor mostrará sus obras este 10 de noviembre en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

Arturo Arellano

José Ignacio Valenzuela “Chascas” autor de “Mi Tío Pachunga”, estará en nuestro país para presentarse en FILIJ (Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil), donde además ofrecerá algunos comentarios sobre la segunda edición de lo que es su serie de libros infantiles, la cual arrancó con “Mi abuela la loca” y a la que se le suma a hora el divertido personaje del “Tío Pachunga”.

El libro ya está disponible en todos los formatos, por lo que en entrevista para DIARIO IMAGEN, José Ignacio Valenzuela detalló. “Este libro es el segundo de una serie que estoy desarrollando de libros infantiles, empecé con el libro de ‘Mi abuela la loca’ y curiosamente dio un gran resultado, pero no sólo con los niños, sino con los mayores, espero que pase lo mismo con el “Tío Pachunga”. Curiosamente los dos primeros libros de esta serie están inspirados en parientes de los niños que no propiamente son sus padres o hermanos, y esto el autor lo explica “Es que muchas veces, la mayoría diría yo, los familiares secundarios o los de la periferia son los que más impacto causan en uno, porque los padres son los que ponen la disciplina y viven diciendo que no a lo que uno quiere hacer, por lo tanto uno se vivir discutiendo o peleando con los padres en los primeros años, tratando de conseguir los permisos o tratando de entender el porqué de muchas cosas que ya entiendes hasta que eres adulto”.

En cambio, refiere “los tíos, abuelos, amigos, vecinos, esos familiares de sangre o no en la periferia, no te regañan ni critican, ni los ves todos los días, entonces el impacto que generan en ti es mayor. En este caso del “Tío Pachunga” es la suma de muchas gentes que yo conozco, pero en general es una historia inspirada en esos tíos que todos tenemos por ahí, los raros, los que viven solos, que ven la vida de una manera mucho más desprejuiciada y liberada que otros familiares, pero al mismo tiempo las familias los excluyen un tanto. En este libro mostramos a uno de esos tíos, pero desde la mirada de una niña, Eva, cuyos padres se están divorciando y deciden irse de viaje solos, a ver si rescatan su matrimonio, de modo que dejan a Eva con su tío, a ella no le cae bien la noticia, ya que no lo conoce tanto, pero en esa convivencia los dos van a descubrir maravillosas cosas”.

“Mi Tío Pachunga” es al igual que “Mi abuela la loca” ilustrado por Patricio Betteo, a quien Valenzuela describe como “uno de los mejores ilustradores de este país, hemos trabajado juntos en varios proyectos y estará a cargo de la ilustración de toda esta serie, porque lo admiro, porque es un tipazo y es todo un artista. Ha hecho un extraordinario trabajo, es de primer nivel, estoy seguro de que gran parte del éxito de ‘Mi abuela la loca’ es gracias a la portada que desde que la vez te atrapa, lo mismo pienso sucederá con “Tío Pachunga”, desde que vez el libro se te van los ojos al color, al diseño, resume absolutamente lo que es el personaje, un tipo elegante, chispeante, con anteojos enormes. Me encanta”.

Sin una fórmula para atraer la atención de los lectores dice “Escribo para todos los lectores, desde los adultos hasta los niños, incluso algunos libros eróticos y otros juveniles. Mi base para lograrlo es ser honesto y respetar al lector, incluso más a los niños, no pensar que porque es un libro para niños vamos a hacer cosas peores o menos trabajadas. Para este libro me puse a la altura de un niño de 7 años y ahí desde el respeto y la igualdad, cuento la historia, a pesar de que no es lo mismo un niño de hoy que los de hace veinte o treinta años, lo que sí es igual es su mirada y su capacidad de asombro ante las cosas nuevas, de eso me valgo para atraparlos”.

Finalmente, Valenzuela destacó que la tecnología no es una competencia, sino un aliado en la generación de nuevos lectores “Soy lo suficientemente viejo para darme cuenta de que la literatura se ha enfrentado a monstruos enormes y se ha mantenido viva, no murió cuando llegó el cine, no murió cuando llegó la televisión y no morirá ahora con toda la tecnología, por el contrario, es un gran aliado en la generación de nuevos lectores. Me sorprende la cantidad de blogs que existen, grupos de lectores en Facebook, son miles de personas. Tampoco morirán los libros de papel con los Ebooks y la muestra es que hoy se producen más libros en papel que Ebooks. No soy enemigo de la tecnología”. Valenzuela se presenta este 10 de noviembre en Zona talleres infantiles, Carpa 11 de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil.