Luzia: apoteósica muestra de gente extraordinaria

Se estrena con éxito la espectacular producción de Cirque du Soleil en México

Arturo Arellano

Cirque du Soleil, regresó a nuestro país de nueva cuenta, esta vez para ofrecer un homenaje a esta tierra llena de cultura y tradiciones por medio de su nueva e imponente producción circense denominada “Luzia”, en la que a través de los actos más representativos del circo hace un recorrido por los paisajes, ecosistemas y tradiciones mexicanas. El espectáculo se presenta bajo su Gran Carpa Blanca y Dorada, ubicada en el icónico espacio de la Gran Carpa Santa Fe en la Ciudad de México, donde permanecerán hasta el próximo 23 de diciembre.

El estreno se llevó a cabo con un lleno total, pocos minutos después de las 21:00 horas, cuando la voz en off anunció que el vuelo rumbo a México estaba por despegar, entonces apareció en lo más alto de la carpa el payaso Eric, mejor conocido como Fool Koller Clown, portando una mochila de paracaidismo y dispuesto a aterrizar al centro de la pista, no obstante, como era de esperarse, su suerte no fue la mejor y su paracaídas no funcionó, por lo que tuvo que valerse de otros divertidos recursos para evitar la fuerte caída. Con el clown a salvo en el escenario, se iluminó una enorme llave de cuerda, misma que detonarìa la gran fiesta mexicana sobre el escenario. Shelli Epstein, ataviada en un vestuario hermoso de mariposa monarca corrió sobre una banda a lo largo de toda la pista, dejando entrar a una parvada de aves extrañas, cuya misión era realizar un acto de acrobacia de piso, dejando sin aliento a todos los presentes, a la par las luces y la música sincronizada creaba un ambiente desértico, con divertidas cactáceas (payasos disfrazados), haciendo de las suyas tanto en el escenario como entre la gente, mientras colibríes aleteaban enmarcando cada salto entre aros y un ula oop gigante en manos de un luchador enmascarado.

Posteriormente, realizaron un acto de trapecio, mientras un par de bellas chicas asombraron a todos con su acto de aro de piso, recorriendo cada rincón de la pista circense, mientras en las alturas otra extraordinaria acróbata realizaba figuras en telas aéreas. En este punto la gente pudo disfrutar por primera vez de la impresionante cortina de agua que cubre el escenario, donde las bellas artistas danzaban, bailando entre la lluvia. Esto fue seguido de la reaparición de Koller el payaso, quien consiguió las risas del público con una rutina clásica en la que buscaba beber un poco de agua, pero la cortina de lluvia en el escenario le jugaba bromas interrumpiendo el fluido del liquido justo cuando el trataba de llenar su cantimplora. Con la lluvia constante en escena, aparecieron un par de estrellas del balompié, Laura Biondo de Italia y Abou Traoré de Francia, quienes sorprendieron a todos con una rutina de futbol free style. Quien se llevó los aplausos más fuertes fue la chica, pues contrario a lo que se puede pensar, por el hecho de ser mujer, demostró que es aún más talentosa que muchos varones en ligas profesionales.

Con la participación de la mexicana Diana Ham y después de un breve intermedio, se realizó un acto de pole dance, en el que el plus de Soleil fue el formato de Chinese Pole, que consta de realizar las figuras sobre los mástiles en rotación y con más de un acróbata en cada mástil. Continuaron con el acto de cintas aéreas a cargo de Stephen Brine, en el que se acompaño de un jaguar y la presencia de nueva cuenta de la cascada artificial, que además tenia la capacidad de pintar figuras de agua en el aire, en su mayoría simbolismos de la cultura mexicana.

El malabarista Cylios Pytlac de Francia, realizó un número con clavas, yendo de la tercia, hasta las seis clavas, donde más que su destreza al malabarear los seis elementos, lo que sorprendió fue su rapidez.

Después de este se vino lo que se podría definir con el acto estelar de la compañía justo antes del desfile final del espectáculo. Se trataba de Aleksei Goloborodko, contorsionista ruso que literalmente llevo al público a lo más intenso del asombro, pues su capacidad para retorcer su cuerpo es innegablemente única en el mundo. Su acto ocurrió entre veladoras y elementos que evocan al día de muertos, para luego tener una verdadera fiesta mexicana para cerrar el show, con todos los artistas en el escenario, entre música, colores y la ovación del publico ante su apoteósica actuación.