Cámara de Diputados y Senado, rechazan asesinato de Valeria

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ricardo Monreal, le “mide el agua a los camotes” y se quema

Sobrecogedora fue ayer parte de la sesión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, cuando vía telefónica, le avisaron a la diputada de Morena por Veracruz, Carmen Medel, que su hija, Valeria Medel, estudiante de medicina con apenas de 20 años de edad, había sido asesinada.

El dolor que sintió la legisladora resulta indescriptible; la sorpresa para el resto de los diputados fue mayúscula y todos, sin importar la fracción parlamentaria a la que pertenecieran, se hicieron uno para exigir el esclarecimiento del artero crimen que ocurrió justo al lado del Palacio Municipal de Ciudad Mendoza.

De inmediato, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Mario Martín Delgado, ofreció un mensaje en el que subrayó: “reconocemos la urgente necesidad de frenar la violencia y pacificar a nuestro país y exigimos, en este caso y en todos, que haya justicia, no puede quedar impune este asesinato”, mientras que en el Senado de la República, también se hizo manifiesto el rechazo a este condenable crimen.

Sin duda, este es otro hecho que coloca en situación delicada ni más ni menos que al gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes, a punto de concluir su gestión. Los diputados locales de Morena, exigieron que la PGR atraiga este asesinato.

Como se recordará, Veracruz fue uno de los estados que de última hora, Andrés Manuel López Obrador no visitó en su gira de agradecimiento, por las manifiestas y múltiples diferencias y problemas que tiene con el gobernador Yunes Linares, mientras que del gobernador electo, Cuitláhuac Jiménez se dice que antes de rendir protesta a su nuevo cargo, se la ha pasado “durmiendo en sus laureles”, así que este asunto, seguramente Yunes se lo heredará a su sucesor, que deberá tomar esta “prueba de fuego” y estaría obligado a llegar hasta el fondo; desafortunadamente, muchos asesinatos se han cometido en Veracruz y ninguno ha sido aclarado.

Otra muy desagradable sorpresa, es la reacción negativa que causó en los mercados la iniciativa propuesta del coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila para eliminar buena parte de las comisiones que los bancos cobran a sus clientes por diversos servicios.

Si con las declaraciones del presidente electo sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, el dólar rebasó sin mayor problema los 20 pesos y no se ha podido recuperar por más que el tabasqueño haga y haga llamados a la tranquilidad, con esta nueva iniciativa, todo se iba a desplomar.

Ahora sí que el senador intentó “medirle el agua a los camotes” y se quemó. Tan es así que tuvo que echar marcha atrás a la voz de que la fracción parlamentaria que coordina, dialogará con los financieros y no aprobará nada hasta en tanto éstos no sean escuchados, “vamos a actuar con responsabilidad, así que no se pongan nerviosos ellos ni la Bolsa”.

El problema es que esto lo dijo el zacatecano luego de que “el mundo se le vino encima” y pudo comprobar algunos datos tan duros como preocupantes, como por ejemplo, que al cierre de las operaciones bursátiles de ayer, los papeles del Grupo Financiero Banorte fueron los más golpeados, con un descenso de 11.90 por ciento en la jornada, al tiempo que en esta desbandada, las acciones de Gentera (Compartamos Banco) finalizaron el día con una minusvalía de 10.23%.

La iniciativa que Monreal por el momento y al ver el desplome de la Bolsa, prefirió guardar para mejor ocasión, propone suspender el cómputo de intereses moratorios dentro de los primeros cinco días hábiles luego del vencimiento del plazo límite de pago, así como eliminar el cobro por reposición de tarjetas.

Y si el presidente electo está distanciado con los empresarios, en caso de haberse aprobado esta otra controvertida iniciativa, los distanciará aún más de los hombres del dinero y de los financieros… ni se diga.

Municiones

*** Ojalá que en medio de esta serie de acontecimientos dolorosos y sorpresivos, el procedimiento que abrió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de la Cámara Baja en contra del famoso diputado Cipriano Charrez, no quede relegado, pues como se recordará, se vio involucrado en un accidente en el que murió un joven taxista cuando su coche quedó envuelto en llamas.

El diputado hidalguense trató de tapar el asunto, pero se dice que hasta su hermano, respiró aliviado cuando se enteró que Cipriano Charrez sea investigado, ¿por qué sería? La Sección Instructora encargada del expediente Charrez, está integrada por los legisladores morenistas Martha Patricia Ramírez, presidenta de la Comisión Jurisdiccional, y Alejandro Carbajal; así como por el panista Raúl Gracia y el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Villarreal.

morcora@gmail.com