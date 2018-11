Objetivo: mejorar los procesos electorales

Luis Muñoz

La XIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales del Hemisferio que durante tres días se llevó a cabo (hoy concluye), bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene como finalidad analizar los mecanismos para facilitar la cooperación horizontal con el propósito de fortalecer de forma continua las capacidades institucionales de los órganos electorales y mejor el modo en que se organizan y se juzgan los procesos en las Américas.

En el encuentro, en el que participa el Instituto Electoral de la Ciudad de México, junto con organismos electorales de 22 países del Hemisferio, el punto fue promover el intercambio de conocimiento, experiencias y prácticas exitosas sobre la administración electoral en la región.

En Santo Domingo, República Dominicana, se evaluaron los siguientes temas:

“Más allá de los techos de cristal. Retos para la participación política efectiva de la mujer”. “Modelos de regulación para el acceso equitativo a los medios de comunicación”. ¿Regular o no regular? Desafíos en el establecimiento de límites en los gastos de la campaña electoral”. “Encuestas de opinión en los procesos electorales: ¿la foto del momento o la foto del futuro?”.

Se prevé la realización de cuatro sesiones plenarias y un conversatorio denominado “Redes Sociales: ¿Cómo garantizar la privacidad de datos, la libertad de expresión y a la vez combatir la desinformación?”.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de dialogar sobre logros, preocupaciones y tendencias en cada uno de los temas y el Instituto Electoral de la CDMX aportó su experiencia en materia electoral y de participación ciudadana, toda vez que se trata de un organismo certificado con la norma ISO 17582:2014, un instrumento de Calidad Internacional que fue desarrollado por expertas y expertos en materia electoral de todo el mundo.

Parlamento que “dialoga y escucha”

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), afirmó que los diez foros de consulta que se realizarán a nivel nacional en torno a la iniciativa para crear el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, permitirán establecer los cimientos que consoliden un Parlamento Abierto que dialoga y escucha a la población.

Destacó que la prioridad del Instituto será sacar de la marginación, miseria y pobreza a las comunidades autóctonas, integradas por 68 etnias, cuya participación será oportunidad para enriquecer la iniciativa y validar una estrategia de gobierno.

“Estamos abiertos al diálogo y a escuchar lo que los pueblos originarios digan en los foros, para plasmar sus inquietudes y propuestas en su apoyo”, dijo la legisladora.

Y agregó que se va a priorizar a las mayorías por encima de posturas personales, “ya que los integrantes de la Comisión provenimos de comunidades indígenas y sabemos cuáles son sus necesidades, y se cumple el compromiso y obligación de consultarlos”.

Sanción a delitos electorales

Ayer, en la sede del Congreso de la Ciudad de México se anunció que se promoverá una propuesta para incrementar sanciones para delitos electorales y tipificar los delitos que fueron detectados por la Fiscalía Especializada en la materia durante el pasado proceso electoral.

La diputada local Lilia Sarmiento, integrante de la Comisión de Asuntos Político Electorales, dijo que las leyes locales en materia electoral también se deben adecuar a la realidad que vive el país, para poder garantizar una democracia participativa, transparente y la protección de los derechos de los candidatos y ciudadanos.

De esta forma coincidió con los temas detectados por la Fiscalía para tipificar la violencia política por género; conductas ilícitas por parte de los aspirantes independientes, así como para tipificar las conductas ilícitas de los gestores auxiliares de los aspirantes independientes; y las acciones no autorizadas en periodo de inter campaña, además del uso y posesión ilegal de credenciales para votar; el financiamiento y gasto ilícito de recursos y la falsificación de firmas, con lo que se le dará mayor certidumbre a los procesos electorales, pues cometer este tipo de acciones daña la democracia. Tecnología vs delincuencia El uso de tecnología de vanguardia no es suficiente para combatir de forma eficaz la inseguridad en México; urge un Plan Nacional que integre todos los sistemas y equipos de seguridad del país, señaló el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Segob, Ricardo Corral Luna, en la inauguración del Segundo Seminario Inteligencia+ Tecnología=Ciudades Seguras.

Por su parte, el alcalde electo de Ecatepec, Fernando Vílchis, destacó que el problema que vive esa zona en materia de inseguridad, se debe, en primer lugar, a la fracturación que existe en el Sistema de Justicia local, por el alto grado de corrupción que existe. Agregó que este será uno de sus ejes primordiales de su programa de gobierno, junto con el de colocar a la entidad dentro del Eje Central de Seguridad Nacional y mejorar los sistemas de protección de género, a favor de las mujeres.

Corral Luna presentó recomendaciones para enfrentar los graves problemas de inseguridad que viven las ciudades en el país, en donde, según encuesta del INEGI), 74.9% de los mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro.

