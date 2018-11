Sin pena ni gloria, elección en el PAN

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Confiado, Cortés da “cachetada con guante blanco” a Calderón

Sin pena ni gloria transcurrió la elección para renovar el Comité Ejecutivo del PAN, este fin de semana.

Es más, podría decirse que ni a los propios militantes les interesó mucho el asunto y sabedor a lo mejor de que no las tiene todas consigo, Manuel Gómez Morín, que se lanzó a esta contienda por lo que considera su “derecho de sangre”, ya que es nieto del fundador de Acción Nacional, denunció presuntas irregularidades, una de ellas, la más conocida también en comicios federales como sería la compra de votos.

No obstante, vale la pena retomar parte de la estrategia que desplegó Gómez Morín a lo largo de su campaña interna y definitivamente, en una cuestión si le asiste toda la razón, cuando dijo que el PAN empezó a desmoronarse en el momento en el que escogió como su candidato presidencial, ni más ni menos que a un desaparecido Ricardo Anaya Cortés, y lo hizo basándose en “una alianza contra natura”.

Esto es totalmente cierto, sin embargo, Gómez Morín no pudo evitar que el ex diputado Marko Cortés, -muy cercano al extinto “Joven Maravilla”-, lograra construir alianzas con una parte importante del panismo representada por el ex gobernador de Puebla y hoy senador, Rafael Moreno Valle y Héctor Larios.

Ayer muy confiado, Cortés acudió a votar y antes por las redes, se comprometió a no convertirse en “juez y parte” del partido al que aspira dirigir y asumió el titánico reto de recuperar la democracia y a conciliar con los panistas, “incluso los que ya se fueron”. ¿Será?

Lógicamente, esto lo dice el ex coordinador de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, por la desbandada que se avecina en las filas albiazules.

La salida más reciente es la de Ernesto Ruffo Appel, quien pasó a los anales de la historia de este instituto político porque fue el primer gobernador panista en Baja California. Actualmente, Ruffo no se quiso esperar a la debacle que diversos analistas coinciden, se ve venir sobre el partido albiceleste y puso distancia.

Algo similar hizo el ex presidente Felipe Calderón, quien anunció que creará un nuevo partido político junto con su esposa, Margarita Zavala, sin embargo, antes, ambos hicieron manifiesta su preferencia por Manuel Gómez Morín, porque lo consideran la única opción para que el PAN no acabe de desmoronarse. Por las redes, la ex primera dama señaló que “el PAN debe dar señales de querer cambiar, por eso es tan importante que hoy gane Manuel Gómez Morín”.

Pero lo que diga Calderón y su familia, definitivamente, ya no pesa, como cuando era el primer panista de este país; tan es así que Cortés se encuentra muy confiado porque tiene el respaldo de la mayoría de los gobernadores panistas.

Bueno, hasta el otrora famoso Ricardo Anaya, “hizo de tripas corazón” y salió a sufragar por Marko Cortés en su natal Querétaro, solo que procuró tener un perfil discreto.

Por cierto, parecería casualidad pero quién sabe, el caso es que ayer también, el PAN emitió un comunicado en el que lamenta la renuncia de Felipe Calderón y hay unas líneas que no tienen desperdicio y que intentan darle “cachetada con guante blanco” al michoacano: “respetamos las rezones de su decisión, la cual es propia de alguien que siente que una organización va por un camino distinto al que considera que debe seguir.

En paralelo, miles de personas libres han solicitado su ingreso al Partido desde que hace seis semanas se reactivara el proceso de filiación”, o sea, lo dicho, Calderón ya no pesa en el PAN, las traiciones fueron demasiadas.

MUNICIONES

*** Al comparecer la semana pasada ante la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la CDMX, Carlos Augusto Meneses Flores, reconoció la trayectoria que tuvo el diputado Héctor Serrano, cuando se desempeñó al frente de la Semovi, por haber innovado. Indicó que la capital tiene sistemas complejos de movilidad que superan a muchos países completos.

Dijo que como ciudad innovadora se tiene lo último en tecnología en materia de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, sistemas eléctricos y corredores de transporte, así como también una emergente generación de movilidad eléctrica y no motorizada.

“Este territorio es tránsito de millones de personas y por esa razón, construir una movilidad sustentable es el eje rector de la administración.

Dio a conocer Meneses que la encuesta origen-destino 2017, indica que en la Zona Metropolitana del Valle de México todos los días se realizan 35 millones de viajes, 45 por ciento en transporte público; 34 por ciento a pie y 21 por ciento en autos particulares. Agregó que la próxima administración dispondrá de aproximadamente 300 millones de pesos del Fideicomiso para la Movilidad y el Peatón, aportación de los servicios de transporte por aplicación, Uber y Cabify.

Subrayó que estos recursos permanecen intactos, ya que la Semovi decidió fueran trasladados a la Secretaría de Obras, experta en concretar proyectos de este tipo y ahora estarán a disposición de la nueva administración para su aplicación.

*** Y a propósito del Congreso local, el diputado perredista Víctor Hugo Lobo, demandó revocar los permisos a las empresas de parquímetros que han lucrado y se han enriquecido con el espacio público, ya que obtienen ganancias de más del 70%, por lo que destinan no más del 30% al erario público como contraprestación.

Agregó Lobo Román que los parquímetros se han caracterizado por la falta de transparencia, lo que ha provocado un constante descontento social y un notable enriquecimiento masivo por la desmedida explotación de los espacios públicos. Informó que entre 2012 y 2017, sólo cuatro empresas concesionarias de parquímetros obtuvieron ganancias del 70%, equivalentes a mil 523 millones 214 mil 832 pesos.

*** Ayer se llevó a cabo la marcha en rechazo por la consulta que acabó con el proyecto del NAIM en Texcoco de El Angel, al Zócalo capitalino, pero como no era una movilización a favor de Andrés Manuel López Obrador, los “amlovers”, por todos los medios a su alcance, se dieron a la tarea de descalificarla, como si solo fueran ellos los que tuvieran derecho a manifestarse y únicamente sus opciones fueran las válidas.

Esto mientras que por las redes circuló el rumor de que uno de los hijos del presidente electo, contraerá nupcias con la ex Miss Venezuela, Irene Esser y la feliz pareja no se quiere “quemar”, como lo hizo César Yáñez en su momento con su mega boda “fifí”. Ahí están también las vacaciones que se toma en España otro de sus hijos, conocido como el “Nini-Chairo”, con una joven muy guapa a la que presenta como su novia. Nunca falta que al lugar que va, como por ejemplo un Karaoke, no falta alguien que lo reconozca. ¿No que primero los pobres?

