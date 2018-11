Monreal, AMLO, Yeidckol, Delgado y ahora hasta Tomás Ruiz patean el avispero financiero

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Lo decía en este mismo espacio el viernes anterior: lanzadas al viento, las palabras, frases y anuncios cobran intención y fuerza por la calidad y posición de quienes las dicen.

Y eso a veces sale más caro que los hechos.

Es así que a la primera caída de la bolsa y del peso frente al dólar provocados por el anuncio del presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, le siguió el pasado fin de semana el hundimiento y pérdida de la confianza de los mercados y sectores financieros por la presentación de una iniciativa por parte de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado, para eliminar 19 comisiones de bancos a cuentahabientes.

Puros anuncios. Palabras. Pero con efectos tan reales en lo inmediato como las multimillonarias pérdidas causadas, por ejemplo, a las Afores. El caso es que, quienes saben de eso, indican que lo de Monreal fue peor que lo de la cancelación del NAICM, de AMLO.

En este contexto lo ocurrido entre el jueves y viernes ahí quedó:

El jueves Monreal anunció, ponderó y presentó la iniciativa anticomisiones bancarias…

próximo secretario de Hacienda, , presidenta de Morena y con posiciones iguales a pero en la Cámara de Diputados, salieron a descalificar al zacatecano y señalar que su iniciativa no sólo era inviable sino que no había sido consultada ni consensuada con nadie dentro del círculo de El colmo fue que los efectos financieros y mediáticos de esta iniciativa obligaron al propio AMLO a salir a decir que esta no era de su autoría, y que su compromiso era no mover nada dentro del sistema bancario al menos en los primeros 3 años de su gobierno. El hundimiento financiero y bursátil paró, pero el daño ya estaba hecho.

Un perjuicio múltiple: mediático, de percepción, financiero, social, de confianza, pero sobre todo que evidencia algo muy grave: que el primer círculo de López Obrador está no sólo roto, sino confrontado.

¿Qué pasó? ¿Por qué Monreal no habló, comentó, negoció su iniciativa con Urzúa, Yeidckol y su contraparte legislativo Mario Delgado… y con los líderes del sector financiero y económico? ¿Qué pasó con su larga experiencia política?

¿O es cierto lo que comentó el sábado Tomás Ruiz y que cobró fuerza de Hashtag (#) en redes sociales antes de ser retomado por los diarios y otros medios?

“Nos va a cargar la chingada”: Tomás Ruiz

En un audio subido a redes, Ruiz dice:

“… les comparto con mucha preocupación una conversación que tuve en un desayuno esta mañana con un alto ejecutivo de uno de los dos bancos más grandes en México, gente de mucho dinero, y que ha estado en comunicación con (Carlos) Urzúa (próximo secretario de Hacienda) y con los que van a ser subsecretarios, incluso de un nivel más abajo, y me dijo literalmente: Tomás, son horribles -así me dijo-, no tienen idea de dónde apretar el botón para despegar, no saben por dónde empezar, es como si les dieras a unos pilotos de un Cessna un cohete a la Luna, nos va a cargar la chingada, no tienen la menor idea de qué hacer, y estamos hablando de la gente de Hacienda, gente que yo pensaba era nuestra ancla en temas de estabilidad en temas de prudencia en el manejo económico… me dice: no tienen ni idea, mano, están perdidos en la luna…

“Y otras cosas muy preocupantes que me dijo es que, ya en el nivel del análisis internacional, es decir en las áreas análisis que no están en México sino en Nueva York, Londres, están ya viendo el escenario de un tipo de cambio en los próximos 12 meses entre 23 y 25 pesos por dólar, y que se han dado cuenta de que México somos muy naif (inocentes, ingenuos) porque, primero dijimos, López Obrador no va a ganar, falso; bueno, va ganar, pero no va tener mayoría en el congreso, falso; bueno va a tener mayoría en el Congreso, pero va a contener su retórica y va a ser prudente en sus posiciones, falso; bueno, la consulta del aeropuerto se va a llevar pero va a ser para ratificar Texcoco, falso….

“Me dice: esto huele a un tema de absoluto desprecio por los mercados, por el clima de inversión más que por los mercados, y por la economía que se va a ver seriamente afectada…

“Me dice que tiene información de Real State de que ya hay una incremento muy fuerte en las ventas de casas, que subió fuertemente en la Ciudad de México, la gente está queriendo vender sus casas…

“Por otro lado me dijo que el clima de Pemex, la gente de Pemex, que se manejan como en el soviet supremo que nada fluye, que todo se consulta con el alto mando, con el gran Tlatoani, que todo se va a atorar ahí en Pemex, que es un cagadero y me dice: mira, el tema de las comisiones bancarias no solamente es grave en sí mismo, sino que demuestra la actitud… ahorita son los bancos, ¿y mañana qué?, ¿el teléfono?, y pasado mañana ¿la luz?…

“El tema es que hay una actitud: dicen de que hay que beneficiar al pueblo, pero no respetando los temas del mercado, ni el clima de la inversión, por que ellos parten de la premisa de que los dueños de todo son los de la mafia del poder y por eso ellos pueden soportar los putazos económicos de regalar las cosas…

“Al rato van a pedir que las tarifas de teléfonos bajen a la mitad, al rato por decreto van a querer que los boletos de avión bajen a la tercera parte para que todo mundo pueda viajar, o sea: es una locura y lo estén viendo ya con mucha preocupación en Londres y en New York, así que vengo de un desayuno que a lo único que me invita esa emborracharme desde temprano, pero se los quería compartir, las cosas se ven muy de la chingada”

Por si Usted no sabe nada de Tomás Ruiz: con Carlos Salinas fue Director General de Banca Múltiple en Hacienda cuyo titular era Pedro Aspe; con Ernesto Zedillo fue Procurador Fiscal de la Federación y subsecretario de Ingresos en 2 ocasiones para luego ser el primer presidente del Servicio de Administración Tributaria, el famoso SAT, con Guillermo Ortiz como titular de Hacienda.

Fox lo designó Director General de Banobras de donde pasó a ser diputado federal y después director de la Lotería Nacional para brincar más tarde a la Secretaria de Finanzas de Veracruz con Javier Duarte como gobernador.

La marcha de ayer

Como el 27 de junio de 2004, cuando se realizó la que fue calificada como “mega marcha” contra la inseguridad bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el entonces Distrito federal, ayer miles de mexicanos volvieron a salir a la calle para protestar contra el ahora presidente electo y sus decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Con mantas y cartulinas, quienes marcharon ayer ahora de negro, le exigieron a AMLO no calificarlos de fifís o golpistas, o como elementos de un complot en su contra pagados por la llamada mafia del poder, sino como ciudadanos inconformes por sus anuncios.

Cualquiera que fuese su motivación, la marcha mostró una evidente polarización social.

Ya veremos qué dice AMLO en esta ocasión. En 2004 la marcha fue calificada por él como producto de una manipulación de la derecha y de un complot del gobierno encabezado por Fox.

