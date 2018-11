“No hay muchas diferencias entre Alex Lora y “El Che” Guevara”: Arturo Hernández

El conductor se encargó de llevar el hilo conductor en el docu-reality del rockero mexicano

Arturo Arellano

El especial sobre el músico fue el primer episodio en México de la serie docu-reality “BIOS. Vidas que marcaron la tuya”, de Nat Geo, que retrata la vida y obra de cuatro reconocidas personalidades de América Latina, entre las que se encuentran también los músicos argentinos Charly García y Gustavo Cerati. El episodio de 2 horas dedicado a Alex Lora fue conducido por Arturo Hernández, y contó con una colaboración invaluable del músico, su familia, testimonios inéditos de reconocidas personalidades y un acceso exclusivo a grabaciones nunca antes vistas.

Para hablar de su experiencia a la conducción de dicha emisión Arturo Hernández concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que dijo “Ha sido une experiencia muy bonita. Empecé haciendo televisión en MTV y ahí conocí a Alex Lora en los noventa. Gracias a esa aproximación tuvimos la oportunidad de que él decidiera que fuera yo quien sea el hilo conductor de su documental. Soy un Virgilio en la Divina comedia.Hablamos de la música y de lo que ésta puede hacer para cambiar la sociedad. No lo veo como alguien polémico más bien es sincero y auténtico. Eso de pronto puede generar polémica a los tradicionalistas, pero es humano y aterrizado. Si se entrevista al Alex Lora de 15 años y al de hoy estoy seguro de que no ha cambiado nada, siempre humilde y lleno de generosidad”.

“Al ser una leyenda siempre se ha dado tiempo de atender a sus fans. El personaje por si sólo te habla de que es alguien que sin conocerlo ya lo conoces, todos tenemos algo del Tri y de Alex, su simpatía, su entusiasmo y todo lo que proyecta en sus conciertos. Lo bueno de Alex Lora es que es el mismo arriba y abajo del escenario y eso lo vuelve universal. Algo que tienen las generaciones de los 60 es que les toco ser jóvenes en una época donde ser estudiante era peor que ser criminal”.

Ante lo anterior asegura que Entre Alex Lora y “El Che” Guevara, no hay mucha diferencia, ambos son revolucionarios, pues ante el peligro se mantienen firmes. Si bien el Tri no tenía interés político, si era fuerte para defender su libertad de expresión, porque eran reprimidos y se la jugaron. Sus inicios marcaron su vida, porque ser rockero era casi como ser un narcotraficante, aun cuando la tarea de un músico es llevar cultura, en aquellos años no los querían. Entonces el aporte es que fueron los primeros en darle la vuelta a la identidad de lenguaje. El nombre del Tri que viene de Tri Souls In My Mind, porque empiezan con un disfraz de lo que dictaminaba el momento, cuando el rock era en inglés, pero ellos lo cantaban en español. Una canción se compone de lírica y melodía, pero cuando se trata de canciones en inglés, te perdías el 50% de la magia del rock. El Tri rompe esa barrera cantando el rock en español. Son el parteaguas”.

Destaca finalmente que “de Alex Lora el principal aprendizaje es la humildad y naturalidad. Es tan bueno y divertido que te das cuenta que así es como se debe vivir la vida. Veo al Tri con una vitalidad increíble, con la misma energía que cuando empezaron y se les agradece porque las nuevas generaciones deben contagiarse de ello”, concluyó.