Lucero llegará al Auditorio “Enamorada en vivo”

La cantante mostrará su faceta como intérprete de regional mexicano el 24 de mayo del año entrante

Su nuevo disco ya está disponible en formato físico y digital

Asael Grande

Como cuenta el dicho: “hasta el lucero del alba se entera”. ¿De qué? De lo sucedido el pasado 6 de julio en el Auditorio Nacional, cuando 10 mil asistentes aplaudieron el encanto, profesionalismo y versatilidad de la llamada Novia de América, quien durante más de tres horas interpretó los éxitos que la han colocado allá, en la cumbre que sólo los astros luminosos ocupan. Lucero presentó en conferencia de prensa la producción “Enamorada en vivo”, un CD-DVD de colección, material discográfico que incluye los temas más importantes de sus más de tres décadas de carrera musical en los géneros pop, mariachi y banda: “este disco tiene mucho que ver con eso que trato de contagiar, de proyectar siempre, fue un show solista en el que hice un recuento de muchas canciones de trayectoria, y ahora el próximo 24 mayo estaré de nuevo en el Auditorio Nacional, hay mucho por cantar, muchos fans han crecido conmigo a lo largo de 39 años de trayectoria, y cantaré los tres géneros que he cantado en toda mi vida, y ahora con la banda sinaloense, el mariachi, las baladas, y las canciones pop, eso presento en este disco, “Enamorada en vivo”, que es el disco del concierto de julio, que también muchos fans estaban esperando, la idea era no grabarlo ni en audio ni en video, pero decidí hacerlo porque es la gran compilación de las canciones de tanto tiempo, de la trayectoria de Lucero, el público fue la gran estrella de esa noche; y el siguiente año será un show parecido, largo”, dijo Lucero.

Del encanto que bien satisfechas ha dejado a varias generaciones, ni hablar; todos conocemos la belleza que a Lucero caracteriza desde pequeña. De su profesionalismo, ¿qué más decir después de echarle un vistazo a su discografía? 39 años de carrera la avalan como una estrella de las que pocas quedan. Respecto a su versatilidad, vaya, ha pasado del pop al mariachi, y de ahí a la banda sinaloense, todo con una familiaridad que sólo unos cuantos poseen. Respecto al lanzamiento de la marca de calzado ‘Lucero’, la cantante agregó que “está muy padre esta etapa que me tiene muy ilusionada por muchos aspectos, en muchos momentos, desde hace tiempo, muchas fans me decían que les gustaría vestirse como yo, y que les gustaría ponerse mi ropa, y que en dónde compraba mis zapatos, y saben ellas que me gusta mucho la moda; esta fue una idea que tenía desde hace mucho tiempo en mente, peor la llevo a cabo ahora, con la marca Lucero, y los zapatos casuales, zapatos elegantes, de tacón, en todos los estilos para todo tipo de mujeres, es una forma de estar cerca de mis fans” .

Temas desde la década de los años 80 y 90 como “Veleta”, “Cuéntame”, “Electricidad” y “Vete con ella”, hasta los más recientes como “Necesitaría”, “A pesar de todo”, “Hasta que amanezca” y “Me gusta estar contigo” se encuentran en el disco “Enamorada en vivo”, material disponible en formato físico CD-DVD y en todas las plataformas digitales, reuniendo más de tres décadas de éxitos musicales. Lucero se volverá a presentar en el Auditorio Nacional el 24 de mayo del 2019.