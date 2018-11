Vasectomía sin bisturí en Edomex, de manera gratuita

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Del 14 al 18 de noviembre la 70 Expo Dental AMIC 2018

Paciente tu voz, encuesta para pacientes con cáncer de mama

Con el fin de fortalecer las estrategias de planificación familiar y de salud reproductiva en la entidad, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), invita a las Jornadas Intensivas de Vasectomía sin Bisturí, que se realizarán gratuitamente durante el presente mes en 23 unidades médicas del primer nivel de atención.

La vasectomía sin bisturí es ideal para los varones que han decidido terminar su etapa fértil, ya que es un método anticonceptivo permanente que previene embarazos no planificados y que no afecta la vida sexual ni el funcionamiento hormonal del hombre.

El procedimiento se realiza por médicos generales y familiares certificados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud federal, quienes intervienen a los pacientes con previa anestesia local.

Se realiza una pequeña incisión o punción para extraer los conductos por donde pasa el líquido seminal, para después amarrarlos, con lo que se elimina el semen en la eyaculación.

La vasectomía es segura y sencilla. Se realiza con técnica no invasiva y dura cerca de 30 minutos, por la cual no requiere hospitalizacióLos interesados pueden llamar al teléfono 01722-235-8690 Ext. 64754 del Departamento de Salud Reproductiva del ISEM. Quien esté interesado se recomienda acudir con la parte anterior al escroto completamente rasurada, llevar ropa cómoda y calzoncillo ajustado, también disponer de reposo durante 48 horas y no programar actividades deportivas o de esfuerzo en las próximas horas al procedimiento.

*****

La presidente de la Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental, Raquel Tirado Pérez, anunció la celebración de la 70 Expo Dental AMIC 2018, que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre, en 15 mil metros cuadrados de piso de exhibición del WTC Ciudad de México –salones Maya 1, 2 y 3 y Pepsi Center—

Se comercializarán más de 10 mil marcas de insumos, productos y equipos de primera generación con la más alta tecnología.

De las 10:00 a las 20:00 horas. Estará El Buen Fin con promociones para la compra de productos y equipos dentales.

Se estima que más de 30 mil profesionales de la odontología asistirán a la Expo Dental AMIC, la más grande del mundo de habla hispana y 5ta en importancia a nivel nacional, por número de asistentes y extensión en metros cuadrados de piso comercial. Exhibirán todo tipo de productos y equipos de más de 120 empresas proveedoras del sector dental, en 500 stands.

Con sus compras los dentistas podrán participar en la rifa de 5 autos último modelo de la marca Mercedes Benz, También se llevará a cabo el Congreso Odontológico AMIC –ADM –FMFEO, en los salones Olmeca del WTC Ciudad de México del 15 de mayo al17 de mayo, con valor curricular para más de 10 mil asistentes.

****

De acuerdo a Paciente tu voz, una encuesta organizada por Salvati A.C. el 90% de las pacientes con cáncer de mama afirman que su principal problema para tratarse oportunamente del padecimiento, son las largas distancias de su domicilio hasta el hospital que les corresponde, afirmó Isabelle Aloi-Timeus, Presidenta de Salvati A.C.

Estos son los resultados preliminares de 180 encuestas realizadas en la CDMX y el Edomex. Al final del proyecto serán 500 encuestas contando con pacientes con cáncer de mama afiliadas al Seguro Popular, IMSS e ISSSTE.

La iniciativa fue creada para saber con exactitud cuáles son las deficiencias más frecuentes que afectan a las pacientes tanto en su tratamiento como en el pronóstico de su enfermedad, y poder tener herramientas para alzar la voz y presentar estrategias a las autoridades a fin de disminuir la incidencia y mejorar su calidad de vida.

Estos primeros hallazgos también arrojaron que el 39% dijo que no hubo tiempo suficiente por parte de los doctores para resolver dudas sobre su diagnóstico y etapa de la enfermedad. En cuanto a las terapias el 12.8% comentó que recibió el medicamento, pero con atrasos.

Mientras que el 87.2% dijo que sí recibió el fármaco apropiado para su tratamiento. La tasa de supervivencia a 5 años para las mujeres con cáncer de mama en etapa 0 o etapa I es casi 100%. En etapa II, la tasa de supervivencia a 5 años es alrededor de 93%. Mientras que la tasa de supervivencia a 5 años, para el cáncer de mama en etapa III es aproximadamente de 72%.

ros05.2000@gmail.com